Jean Deza vuelve al fútbol: fue anunciado como flamante refuerzo de equipo de la Copa Perú

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Una inyección económica ha permitido a un modesto cuadro de Ica a convertirse en un animador de la Copa Perú, y para afrontar la Etapa Nacional, ha fichado a Jean Deza. El veterano jugador de 33 años se desvinculó del Santos FC de Nazca y buscará llevar a su nuevo equipo a la Liga2.

¿Por cuál equipo fichó Jean Deza?

El exjugador del Montpellier de Francia o Alianza Lima, fue anunciado por el Domingo Dianderas, cuadro que es propiedad del comediante Jorge Luna y que acaba de consagrarse campeón de Ica. Con este refuerzo, busca ser un serio candidato a pelear por el título del 'fútbol macho'.

A través de una producción audiovisual subido a sus redes sociales, 'Los Gatos' presentaron al exseleccionado nacional como una de sus cartas para buscar el ascenso a la segunda división y que lo dejaría cerca de llegar a la Liga1 en tiempo récord desde que pasó a manos de su nuevo propietario.

No ha sido la única publicación que el Domingo Dianderas le ha dedicado a Jean Deza a lo largo del día. Con un post de una foto le dan la bienvenida y luego con otro video, esta vez con una recopilación de sus mejores jugadas y goles en los equipos que defendió.

Cabe resaltar que su llegada se suma a la de otro jugador con experiencia en la Liga1, Johan Madrid, canterano de Sporting Cristal, con el que fue campeón nacional en 2020 y al año siguiente de la Copa del Inca. Su último club fue la Universidad César Vallejo en la Liga2.

Domingo Dianderas busca el ascenso

Este equipo fundado en 1968 en Chincha y con un discreto paso en el fútbol amateur ha dado un salto de calidad desde que pasó a manos del cómico Jorge Luna. Sorprendió en toda la región al consagrarse campeón de la etapa distrital al vencer por 2 a 0 en la final a Bad Boys de Pisco.

Por la Etapa Nacional, enfrentará a Atlético Torino en la fase de dieciseisavos de final en el estadio Campeonísimo de Talara. La llave iniciará este domingo en Piura (13:30 horas) y el encuentro de vuelta aún está por confirmarse.

Tras no tener actividad en este 2026, Jean Deza ha firmado por el Domingo Dianderas, cuadro chinchano que se consagró campeón de la Liga Departamental de Ica y que afrontará la Etapa Nacional de la Copa Perú.