Lionel Messi es el nuevo propietario del CD Eldense de España: este es el comunicado oficial

01/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi es oficialmente el nuevo dueño del CD Eldense, club que compite en la Segunda División de España. La institución confirmó la adquisición mediante un comunicado oficial compartida en sus redes sociales.

Messi concretó la adquisición del CD Eldense

El astro argentino Leo Messi se ha convertido oficialmente en el nuevo propietario del CD Eldense, equipo actualmente en LaLiga Hypermotion, la segunda división del fútbol español, y el segundo en el que invierte tras la UE Cornellà.

La institución deportiva confirmó la adquisición mediante un comunicado oficial este jueves 1 de octubre. Según el anuncio, con ello se da inicio a una nueva etapa para el club español, que fue fundado en 1921 y cuenta con más de un siglo de historia.

A su vez, el club Eldense precisó que la llegada de Messi, a quien calificó como "una de las figuras más importantes de la historia del deporte", marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo que tendrá como objetivo impulsar el "desarrollo deportivo, institucional y social" del club.

"Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana", agregó.

La compra del CD Edelse todavía necesita una autorización

Aunque el CD Eldense ya hizo oficial la adquisición, existe un paso administrativo pendiente. El propio club precisó que la transacción todavía debe recibir la autorización del Consejo Superior de Deportes (CSD), de acuerdo con lo establecido en la Ley del Deporte.

Con esta operación, el ocho veces ganador del Balón de Oro amplía su presencia en la propiedad de clubes. Posee el Unión Esportiva Cornellá de la tercera categoría española; el Deportivo LSM de Uruguay y el Leones FC de Rosario, que administra su familia. También cuenta con acciones en el Inter Miami, equipo donde milita actualmente en Estados Unidos.

Messi es propietario de CD Eldense de España.

La UBA distinguirá a Messi como Doctor Honoris Causa

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires decidió otorgar su máximo título honorífico, Doctor Honoris Causa, al futbolista argentino Lionel Messi, por su trayectoria deportiva y por su representación de la Argentina a lo largo de las últimas décadas.

El reconocimiento será entregado el próximo martes, 6 de octubre, en la previa del partido de despedida del jugador ante Benín, en el estadio Monumental.

De esa manera, el CD Edelnse anunció que Leo Messi es oficialmente el nuevo propietario del club de segunda división de España. Con ello, el astro argentino continúa desarrollando una faceta empresarial vinculada al fútbol mientras mantiene su carrera como futbolista profesional.