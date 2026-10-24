Partidos de HOY, 24 de octubre: horario, programación y canales para ver la Liga1 y más EN VIVO

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La fecha 13 de la Liga1 comenzó ayer viernes con el triunfo de Melgar en Cajamarca ante UTC y el empate entre Atlético Grau y ADT de Tarma. El balón vuelve a rodar este sábado 24 de octubre en las canchas de la Liga1 y las mejores ligas de mundo y en esta nota podrás conocer la programación, los horarios y dónde ver cada uno de los partidos.

Partido de la Liga1 de este sábado

Sigue la acción de la fecha 13 del Torneo Clausura con tres partidos programados:

12:45 p.m. | Sport Huancayo vs Alianza Atlético de Sullana (L1 MAX)

15:15 p.m. | Cusco FC vs Sporting Cristal (L1 MAX)

20:30 p.m. | Universitario de Deportes vs Juan Pablo II College (L1 MAX)

🩵¡𝐇𝐎𝐘 𝐉𝐔𝐄𝐆𝐀 𝐋𝐀 𝐂𝐄𝐋𝐄𝐒𝐓𝐄!🩵 ¡𝗔 𝗚𝗔𝗡𝗔𝗥𝗥𝗥 𝗘𝗤𝗨𝗜𝗣𝗢! 💪 #FuerzaCristal https://t.co/lccAK5asVb October 24, 2026

*Disfruta de LA PREVIA del Cusco FC vs SPORTING CRISTAL desde las 3:00 p.m. y el UNIVERSITARIO vs Juan Pablo II desde las 7:00 p.m.

Partidos de LaLiga de España

09:15 a.m. | Racing de Santander vs RCD Espanyol (DSports)

(DSports) 11:30 a.m. | Valencia CF vs Villarreal (DSports)

(DSports) 2:00 p.m. | Atlético Madrid vs Deportivo de la Coruña (DSports)

Partidos de la Premier League

09:00 a.m. | Arsenal vs Everton (Disney+)

(Disney+) 09:00 a.m. | Coventry City vs Fulham (Disney+)

(Disney+) 11:30 a.m. | Chelsea Vs Tottenham (Disney+)

Partidos de la Serie A

08:00 a.m. | Cagliari vs Bologna (Disney+)

(Disney+) 08:00 a.m. | Como vs Sassuolo (Disney+)

(Disney+) 11:00 a.m. | Napoli vs Roma (Disney+)

(Disney+) 1:45 p.m. | Lazio vs Parma (Disney+)

Partidos de la 1. Bundesliga

08:30 a.m. | RB Leipzig vs SV Elversberg (Disney+)

(Disney+) 08:30 a.m. | Mainz 05 vs Werder Bremen (Disney+)

(Disney+) 08:30 a.m. | FC Colonia vs Schalke 04 (Disney+)

(Disney+) 08:30 a.m. | FC Augsburgo vs Union Berlin (Disney+)

(Disney+) 08:30 a.m. | Paderborn vs SV Hamburgo (Disney+)

(Disney+) 11:30 a.m. | Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt (Disney+)

Partidos de la Ligue1

1:45 p.m. | Lens vs Paris FC (Disney+)

Partidos del Brasileirao

2:30 p.m. | Internacional vs Botafogo (Fanatiz)

(Fanatiz) 2:30 p.m. | Mirassol vs Sao Paulo (Fanatiz)

(Fanatiz) 2:30 p.m. | Vitoria vs Athletico Paranaense (Fanatiz)

(Fanatiz) 4:30 p.m. | Palmeiras vs RB Bragantino (Fanatiz)

(Fanatiz) 4:30 p.m. | Vasco da Gama vs Corinthians (Fanatiz)

Partidos de la Primera División de Argentina

12:45 p.m. | Banfield vs Lanus (Disney)

3:00 p.m. | Talleres de Córdoba vs Defensa y Justicia (Disney)

(Disney) 5:15 p.m. | San Lorenzo de Almagro vs Newell's Old Boys (Disney+)

El fútbol en la Liga1 y el internacional no se detiene y este sábado 24 de octubre está lleno de partidos electrizantes. En esta nota has podido conocer los principales encuentros del Torneo Clausura peruano y de las grandes ligas del balompié europeo, así como de los campeonatos en Brasil y Argentina.