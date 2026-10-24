Partidos de HOY, 24 de octubre: horario, programación y canales para ver la Liga1 y más EN VIVO

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 24/10/2026
La fecha 13 de la Liga1 comenzó ayer viernes con el triunfo de Melgar en Cajamarca ante UTC y el empate entre Atlético Grau y ADT de Tarma. El balón vuelve a rodar este sábado 24 de octubre en las canchas de la Liga1 y las mejores ligas de mundo y en esta nota podrás conocer la programación, los horarios y dónde ver cada uno de los partidos.
Partido de la Liga1 de este sábado
Sigue la acción de la fecha 13 del Torneo Clausura con tres partidos programados:
- 12:45 p.m. | Sport Huancayo vs Alianza Atlético de Sullana (L1 MAX)
- 15:15 p.m. | Cusco FC vs Sporting Cristal (L1 MAX)
- 20:30 p.m. | Universitario de Deportes vs Juan Pablo II College (L1 MAX)
*Disfruta de LA PREVIA del Cusco FC vs SPORTING CRISTAL desde las 3:00 p.m. y el UNIVERSITARIO vs Juan Pablo II desde las 7:00 p.m.
Partidos de LaLiga de España
- 09:15 a.m. | Racing de Santander vs RCD Espanyol (DSports)
- 11:30 a.m. | Valencia CF vs Villarreal (DSports)
- 2:00 p.m. | Atlético Madrid vs Deportivo de la Coruña (DSports)
Partidos de la Premier League
- 09:00 a.m. | Arsenal vs Everton (Disney+)
- 09:00 a.m. | Coventry City vs Fulham (Disney+)
- 11:30 a.m. | Chelsea Vs Tottenham (Disney+)
Partidos de la Serie A
- 08:00 a.m. | Cagliari vs Bologna (Disney+)
- 08:00 a.m. | Como vs Sassuolo (Disney+)
- 11:00 a.m. | Napoli vs Roma (Disney+)
- 1:45 p.m. | Lazio vs Parma (Disney+)
Partidos de la 1. Bundesliga
- 08:30 a.m. | RB Leipzig vs SV Elversberg (Disney+)
- 08:30 a.m. | Mainz 05 vs Werder Bremen (Disney+)
- 08:30 a.m. | FC Colonia vs Schalke 04 (Disney+)
- 08:30 a.m. | FC Augsburgo vs Union Berlin (Disney+)
- 08:30 a.m. | Paderborn vs SV Hamburgo (Disney+)
- 11:30 a.m. | Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt (Disney+)
Partidos de la Ligue1
- 1:45 p.m. | Lens vs Paris FC (Disney+)
Partidos del Brasileirao
- 2:30 p.m. | Internacional vs Botafogo (Fanatiz)
- 2:30 p.m. | Mirassol vs Sao Paulo (Fanatiz)
- 2:30 p.m. | Vitoria vs Athletico Paranaense (Fanatiz)
- 4:30 p.m. | Palmeiras vs RB Bragantino (Fanatiz)
- 4:30 p.m. | Vasco da Gama vs Corinthians (Fanatiz)
Partidos de la Primera División de Argentina
- 12:45 p.m. | Banfield vs Lanus (Disney)
- 3:00 p.m. | Talleres de Córdoba vs Defensa y Justicia (Disney)
- 5:15 p.m. | San Lorenzo de Almagro vs Newell's Old Boys (Disney+)
El fútbol en la Liga1 y el internacional no se detiene y este sábado 24 de octubre está lleno de partidos electrizantes. En esta nota has podido conocer los principales encuentros del Torneo Clausura peruano y de las grandes ligas del balompié europeo, así como de los campeonatos en Brasil y Argentina.