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Partidos de HOY, 24 de octubre: horario, programación y canales para ver la Liga1 y más EN VIVO

El fútbol no se detiene en el mundo con partidos que paralizarán a los fanáticos. La Liga1 tendrá duelos electrizantes y habrá actividad en LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga, entre otros torneos.

Programación de partidos de este sábado 24 de octubre.
Programación de partidos de este sábado 24 de octubre. (Composición Exitosa)

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 24/10/2026

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La fecha 13 de la Liga1 comenzó ayer viernes con el triunfo de Melgar en Cajamarca ante UTC  y el empate entre Atlético Grau y ADT de Tarma. El balón vuelve a rodar este sábado 24 de octubre en las canchas de la Liga1 y las mejores ligas de mundo y en esta nota podrás conocer la programación, los horarios y dónde ver cada uno de los partidos.

Partido de la Liga1 de este sábado

Sigue la acción de la fecha 13 del Torneo Clausura con tres partidos programados:

  • 12:45 p.m. | Sport Huancayo vs Alianza Atlético de Sullana (L1 MAX)
  • 15:15 p.m. | Cusco FC vs Sporting Cristal (L1 MAX)
  • 20:30 p.m. | Universitario de Deportes vs Juan Pablo II College (L1 MAX)

*Disfruta de LA PREVIA del Cusco FC vs SPORTING CRISTAL desde las 3:00 p.m. y el UNIVERSITARIO vs Juan Pablo II desde las 7:00 p.m.

Partidos de LaLiga de España

  • 09:15 a.m. | Racing de Santander vs RCD Espanyol (DSports)
  • 11:30 a.m. | Valencia CF vs Villarreal (DSports)
  • 2:00 p.m. | Atlético Madrid vs Deportivo de la Coruña (DSports)

Partidos de la Premier League

  • 09:00 a.m. | Arsenal vs Everton (Disney+)
  • 09:00 a.m. | Coventry City vs Fulham (Disney+)
  • 11:30 a.m. | Chelsea Vs Tottenham (Disney+)

Partidos de la Serie A

  • 08:00 a.m. | Cagliari vs Bologna (Disney+)
  • 08:00 a.m. | Como vs Sassuolo (Disney+)
  • 11:00 a.m. | Napoli vs Roma (Disney+)
  • 1:45 p.m. | Lazio vs Parma (Disney+)

Partidos de la 1. Bundesliga

  • 08:30 a.m. | RB Leipzig vs SV Elversberg (Disney+)
  • 08:30 a.m. | Mainz 05 vs Werder Bremen (Disney+)
  • 08:30 a.m. | FC Colonia vs Schalke 04 (Disney+)
  • 08:30 a.m. | FC Augsburgo vs Union Berlin (Disney+)
  • 08:30 a.m. | Paderborn vs SV Hamburgo (Disney+)
  • 11:30 a.m. | Borussia Dortmund vs Eintracht Frankfurt (Disney+)

Partidos de la Ligue1

  • 1:45 p.m. | Lens vs Paris FC (Disney+)

Partidos del Brasileirao

  • 2:30 p.m. | Internacional vs Botafogo (Fanatiz)
  • 2:30 p.m. | Mirassol vs Sao Paulo (Fanatiz)
  • 2:30 p.m. | Vitoria vs Athletico Paranaense (Fanatiz)
  • 4:30 p.m. | Palmeiras vs RB Bragantino (Fanatiz)
  • 4:30 p.m. | Vasco da Gama vs Corinthians (Fanatiz)

Partidos de la Primera División de Argentina

  • 12:45 p.m. | Banfield vs Lanus (Disney)
  • 3:00 p.m. | Talleres de Córdoba vs Defensa y Justicia (Disney)
  • 5:15 p.m. | San Lorenzo de Almagro vs Newell's Old Boys (Disney+)

El fútbol en la Liga1 y el internacional no se detiene y este sábado 24 de octubre está lleno de partidos electrizantes. En esta nota has podido conocer los principales encuentros del Torneo Clausura peruano y de las grandes ligas del balompié europeo, así como de los campeonatos en Brasil y Argentina.

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