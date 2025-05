¿Jorge Fossati dejará Universitario? Esto dijo el 'Nono' pese a histórica clasificación en Libertadores

30/05/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes atraviesa un buen momento futbolístico tras lograr una histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Sin embargo, parece que, pese a esta gran hazaña, el entrenador uruguayo, Jorge Fossati, estaría a punto de dar un paso al costado.

¿Jorge Fossati se va de la 'U'?

Jorge Fossati brindó una reciente entrevista al medio uruguayo, 'Las Voces del Fútbol', causando gran revuelo por dejar entrever que estaría analizando su continuidad como director técnico de Universitario. Esto al parecer por una exacerbada reacción de algunos hinchas tras los malos resultados que venía obteniendo el equipo.

"Yo dije acá (en Universitario) hace 15 días que la seguidilla [de partidos] no nos permitía ni tomarnos un café, pero que una vez que pasara el partido con River Plate, era momento de pausa, de discernir algunas cosas que habían pasado y después determinar por qué camino seguir", dijo en un primer momento.

Declaraciones de Jorge Fossati, DT de Universitario



"Pasaron cosas, un partido donde hubo reacción de un grupito de hinchas, eso nunca es justificable, siendo bicampeón, primero en la Liga, acá hay algo que no me cierra"#L1Radio



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉... pic.twitter.com/Gw3UjC21XX — L1MAX (@L1MAX_) May 30, 2025

"Pasaron cosas en un partido donde hubo una reacción de un grupito de hinchas contra inclusive familias de los jugadores que van a determinado lugar del estadio. Eso nunca es justificable, pero a veces puede ser entendible. Que pase esto en Universitario siendo bicampeón, yendo primero en la Liga 1 y yéndole bien en la Libertadores, dices aclárame porque acá hay algo que no me cierra", continuó explicando.

Finalmente, resaltó su incomodidad respecto a este tipo de situaciones, asegurando que es algo que no se puede olvidar de la noche a la mañana: "¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? Bueno, esas son las cosas que quiero ver, porque para mí no puede pasar eso. ¿Pasó, pasó y me olvido? No, es como olvidarme que en el último minuto contra Independiente del Valle nos anulan un gol con intervención del línea y del VAR. ¿Tantas personas juntas se equivocan? No seas malo, esas cosas no pueden pasar", agregó el estratega uruguayo.

Como se recordará, Fossati Lurachi llegó a Universitario en 2023, dándole un cambio total al equipo respecto a estabilidad y una mejoría en el rendimiento. Su impacto fue inmediato y eso se hizo notar con la obtención del Torneo Clausura y del campeonato nacional frente a Alianza Lima.

Luego fue llamado a la Selección Peruana, pero por malos resultados tuvo que abandonar el equipo. Actualmente regresó a la 'U' en busca del tricampeonato y la Copa Libertadores: "En la 'U' no se puede tener objetivos pequeños. Por supuesto, con todo el respeto a los rivales, estando en la 'U' no puedes pensar en otra cosa (...) Nosotros venimos con esa ilusión", resaltó.

De esta manera, se conoció que Jorge Fossati estaría evaluando su posible salida de Universitario de Deportes a raíz de la reacción de un grupo de hinchas durante un partido del equipo.