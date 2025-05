Universitario de Deportes quiso a Christian Cueva, pero una razón lo alejó: "Ni la candela pudo"

Christian Cueva continúa regalando grandes actuaciones con la camiseta de Cienciano y, poco a poco, se está reencontrando con su mejor versión. En medio de este buen momento, el jugador de 33 años recordó detalles poco conocidos de su carrera y confesó que Universitario de Deportes intentó ficharlo en dos oportunidades, pero su corazón terminó decidiendo otra cosa.

El popular 'Aladino' se sinceró en una reciente entrevista para el programa La Fe de Cuto, donde reveló que el club crema quiso contar con él en dos momentos clave de su trayectoria. La primera vez fue cuando jugaba en el Rayo Vallecano de España, y quien lo contactó fue José del Solar.

"Es verdad, me llamó Chemo. Yo estaba en el Rayo, en España. Me llamó y yo le dije que no. Le agradecí por la llamada, por el interés, igual que con lo de Vallejo, pero le dije que iba a ver una oportunidad más en Europa", comentó Christian Cueva, recordando con claridad ese acercamiento que no llegó a concretarse.