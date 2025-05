Cecilia Tait rompe en llanto al despedirse de Lucha Fuentes: "Mi madre putativa se fue"

Luisa Fuentes Quijandría falleció el último miércoles 28 de mayo a los 76 años de edad. Su lamentable deceso ha significado una pérdida irreparable para el vóley peruano, por lo que algunos referentes de este deporte han expresado su sentir recordando parte de su trayectoria. Una de las más afectadas fue Cecilia Tait, quien no evitó llorar al recordar, con mucho cariño, a quien consideró su "madre putativa".

Tras asistir al velorio de la 'Cañonera de oro', Cecilia ofreció algunas declaraciones para la prensa. Muy conmovida por lo acontecido, la 'Zurda de oro' destacó que fue ella su principal mentora, y que incluso la apoyó en los momentos que más la necesitó.

"No solo era una maestra, sino la mejor persona que pudo aparecer en mi camino. Yo salí de la pobreza, y ella me daba para mis pasajes, me daba de comer, me regalaba ropa. Me enseñó que con mucho trabajo puedes lograr el éxito, pero sin perder la humildad", manifestó.