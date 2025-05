Laura Spoya es ampayada con streamers justo antes de confirmar fin de relación con Brian Rullan

28/05/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Justo unos días antes de anunciar su separación con el empresario mexicano Brian Rullan, la modelo y ex Miss Perú, Laura Spoya, fue ampayada en una salida al cine con unos cuantos streamers bien conocidos del mundo digital. Esto fue expuesto en el podcast 'Puro Floro', conducido por los 'urracos' de 'Magaly TV, La Firme', John Tirado y Gianfranco Pérez.

Laura Spoya sale con streamers

Tres semanas antes de confirmar en vivo el fin de su matrimonio con el empresario mexicano Brian Rullan, Laura Spoya fue vista en una salida al cine rodeada de figuras conocidas del mundo digital.

El reportero John Tirado, de 'Magaly TV, La Firme', contó que se topó casualmente con la ex Miss Perú y no dudó en registrar la ocasión, donde la modelo compartía risas y cercanía con streamers como El Cholo Mena, Tonino y Abner Robles, productor del pódcast 'Good Time'.

Estas imágenes, difundidas en el pódcast 'Puro Floro' por John Tirado y Gianfranco Pérez, no pasaron desapercibidas y generaron mucha polémica.

El consejo para Laura Spoya

Sin pelos en la lengua, John Tirado no dudó en lanzarle una advertencia a la ex Miss Perú: "Yo te tengo mucho respeto y aprecio, Laurita, pero creo que te estás dejando llevar por el show y la interna. ¿Qué te aconsejarán? ¿Son tus amigos? Esos no son amigos. Un amigo de verdad te diría: 'Dale hasta el final, rescata tu matrimonio'".

El reportero añadió además un consejo para cerrar: "Que tu vida no se convierta en un espectáculo total". Estas palabras se dijeron horas antes de que Laura Spoya confirmara oficialmente la separación.

Laura Spoya anuncia el fin de su relación

El 27 de mayo, Laurita Spoya no pudo aguantar las lágrimas y confirmó en vivo que su matrimonio con el empresario mexicano Brian Rullan, papá de sus dos hijos, había llegado a su fin. Todo ocurrió en una transmisión del podcast 'Good Time'.

"Es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo. Nunca es fácil cuando una relación se termina. Nunca es fácil cuando estás en proceso de separación. Y si he tratado de proteger a capa y espada lo que está sucediendo es netamente por el amor que le tengo a mis hijos y a mi familia", expresó.

Laura Spoya vuelve a ser tema de conversación tras anunciar su separación de Brian Rullan, pero semanas antes fue captada en una salida con conocidos streamers, lo que despertó diversas reacciones y la fuerte advertencia de los reporteros de 'Magaly TV, La Firme'.