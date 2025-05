Renato Tapia responde a las críticas tras su fichaje por Al Wasl: "Estoy muy contento por mi decisión"

La Selección Peruana se va completando de a pocos a solo días de afrontar una nueva fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas. Ahora, Renato Tapia llegó a suelo patrio desde el otro lado del mundo para ponerse a las órdenes de Oscar Ibáñez y trabajar a la par de sus compañeros.

Como se sabe, el mediocampista dejó Leganés luego de descender a la segunda división del fútbol español y decidió dejar el fútbol europeo para probar suerte en el medio oriente y fichar por el Al-Wasl de los Emiratos Árabes Unidos.

Como era de esperarse, este salto al fútbol árabe generó duras críticas en redes sociales por parte de cientos de hinchas de la Selección Peruana que consideraban esta operación como un retroceso en la carrera de Renato Tapia.

Sin embargo, el propio volante de la Bicolor respondió a estos comentarios negativos minimizándolos por completo. Según indicó, el nivel no lo marca la liga, sino el mismo jugador y dejó en claro que está contento con la decisión que tomó.

"El nivel no lo pone la liga, lo pone uno mismo. Ya tengo muchos años en el fútbol, ya me conocen mucho para saber lo competitivo que soy, no creo que tenga que nada que ver si me voy a una liga que ustedes conozcan más o menos, yo la verdad estoy muy contento por mi decisión, no solamente es algo bueno para mí, sino para todo mi entorno, eso es lo primordial. Luego lo que piense la gente, está en ellos, tienen sus pensamientos, se le respeta, más no se le comparte", inició.