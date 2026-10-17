Diego Elías vence a Mostafa Asal, número 1 del squash en el mundo, y se proclama campeón en el Abierto de Egipto

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El nombre del Perú se encuentra en lo más alto a nivel internacional gracias a la hazaña que ha logrado el deportista peruano Diego Elías tras proclamarse campeón del Egyptian Squash Open 2026 al derrotar a su rival egipcio Mostafa Asal y sumó su título 23 en su destacada carrera en el squash.

Diego Elías gana el certamen que le faltaba en su palmarés

'El Puma' que, actualmente es número 3 del ranking mundial de la Asociación Profesional de Squash (PSA), tenía una cuenta pendiente en territorio egipcio debido a que hace un año había perdido este torneo justamente frente al mismo contrincante por lo que el enfrentamiento era una especie de revancha deportiva para él, pero esta vez el resultado estaría a su favor.

Es así que, en un encuentro disputado el último viernes, 16 de octubre, se volvió a ver la cara con el mejor squashista del mundo por lo que era un desafío de gran exigencia. Aún así, el representante del Perú sacó a relucir su talento, concentración y carácter que fueron clave para que lo termine por derrotar 3-2 con parciales de 5-11, 11-5, 11-6, 7-11 y 11- 6, en un duelo que duró 790 minutos y que tuvo como escenario Gaza.

Cabe señalar que, el egipcio iba por su tercera final en este Egyptian Squash Open 2026, pero se encontró con un gran juego del deportista nacional, quien le planteó un partido parejo y al final logró imponerse. Triunfo con el que inclusive podría subir al puesto 2 del mundo debido a que el jueves venció al neozelandés Coll, quien ostenta ese lugar, por lo que posiblemente se lo arrebataría.

Así fue el encuentro entre Elias y Asal

La final comenzó cuesta arriba para Diego debido a que Asal arrancó el cotejo de la mejor manera y se llevó el primer juego por 11-5 y parecía dispuesto a repetir lo ocurrido un año atrás. Sin embargo, Elías no bajó los brazos y la perseverancia así como destreza fueron alicientes para reponerse.

Ganó los siguientes dos juegos por 11-5 y 11-6, dio vuelta al marcador y quedó a un parcial de conseguir el ansiado trofeo. Fue así que tras cinco juegos salió decidido y ganó los primeros cinco puntos. Dicha ventaja fue clave para manejar el cierre del encuentro y terminar imponiéndose por 11-6.

Como vemos, el deportista nacional Diego Elías se convirtió en campeón del Egyptian Squash Open 2026 tras derrotar en la final al jugador local Mostafa Asal, número 1 del ranking mundial de esta disciplina.