Alianza Lima toma drástica medida contra la CONAR tras polémica ante Cusco FC: "Se sintieron perjudicados"

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima no piensa quedarse de brazos cruzados y tomó una drástica medida contra la CONAR. Aunque ganó 2-1 a Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el equipo terminó muy fastidiado con el arbitraje y el uso del VAR por la anulación del gol de Kevin Quevedo.

Alianza Lima reclama a la CONAR

La polémica se originó por el tanto anulado a Kevin Quevedo por posición adelantada. En tienda íntima quedaron dudas sobre la precisión del trazado de las líneas utilizadas para determinar el fuera de juego, especialmente por la toma de cámara empleada para revisar la jugada.

Ante esta situación, la directiva de Alianza Lima decidió presentar un reclamo formal contra la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR). La información fue difundida por el periodista Nicolás Ramírez en N Deportes, donde dio detalles de la postura del club tras el encuentro ante Cusco FC.

"Ya se formalizó y en las próximas horas habrá un comunicado, un reclamo de Alianza Lima en contra de la CONAR, ya que se sintieron perjudicados, específicamente en el gol anulado de Kevin Quevedo", señaló el comunicador.

De esta manera, el triunfo por 2-1 no evitó que la atención se centrara también en el arbitraje. Para el conjunto victoriano, la decisión que afectó a Quevedo volvió a generar cuestionamientos sobre las actuaciones arbitrales en la Liga 1.

Alianza y su tercer reclamo en 2026

Pero eso no es todo. Según la información difundida por Nicolás Ramírez, este sería el tercer reclamo de Alianza Lima contra la CONAR durante la temporada. El club ya había expresado anteriormente su disconformidad por otras dos jugadas polémicas que involucraron a sus futbolistas.

Una de ellas estuvo relacionada con el codazo que recibió Jairo Vélez en el partido frente a Comerciantes Unidos. La otra correspondió a una acción protagonizada por Luis Advíncula ante Juan Pablo II, que también generó cuestionamientos desde el entorno blanquiazul.

El periodista explicó que la nueva queja responde al malestar acumulado en La Victoria por distintas decisiones arbitrales a lo largo del año.

"Esto es un poco la gota que rebalsó el vaso. En La Victoria consideran que han sido muy perjudicados en este año. Ya había emitido dos comunicados, dos reclamos previos", agregó.

Con este nuevo reclamo contra la CONAR, Alianza Lima deja en evidencia su disconformidad con el arbitraje, a pocas fechas del cierre del Torneo Clausura de la Liga 1.