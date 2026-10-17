Piero Quispe se dirige a la hinchada de Universitario: "Vamos a dar todo"

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes afrontará un duelo decisivo este domingo 18 de octubre al visitar a Alianza Atlético por la doceava jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. Antes de emprender el viaje de la delegación crema, Piero Quispe se dirigió a los fanáticos para transmitir tranquilidad y ratificar el compromiso del plantel en la recta decisiva del campeonato nacional.

Mentalidad ganadora y la palabra de Piero Quispe ante la presión

El rendimiento del cuadro estudiantil en las últimas jornadas ha generado diversos comentarios entre los seguidores merengues, especialmente tras ceder puntos valiosos en condición de local. A pesar del escenario adverso, el grupo de futbolistas mantiene la concentración intacta para afrontar los noventa minutos en el norte del país.

"Estamos con la mentalidad de ganar. Tranquilidad a los hinchas que vamos a darlo todo", indicó Quispe en breves declaraciones prestadas antes de subir al transporte oficial del club.

El joven volante confía en que la preparación física y táctica realizada durante la semana se vea reflejada sobre el terreno de juego. Al equipo de Odriozola solo le sirve conseguir los tres puntos para seguir dependiendo de sus propios resultados en la tabla de posiciones.

Alineación confirmada y el momento del rival norteño

Fabián Bustos optará por mantener el esquema táctico de tres defensores centrales para buscar solidez defensiva y equilibrio en la zona medular. Diego Romero continuará en la portería con el respaldo de la dirección técnica, mientras que Anderson Santamaría reemplazará al suspendido Matías Di Benedetto en la zaga junto a Williams Riveros. La zona del ataque estará encomendada a Gianluca Lapadula y Álex Valera, dupla que llega encendida tras las últimas actuaciones en el torneo local.

Por su parte, Alianza Atlético atraviesa por una racha positiva de resultados que lo ha consolidado en las casillas superiores de la clasificación general. Bajo la conducción técnica de Federico Urciuoli, el conjunto sullanense ha desarrollado un juego colectivo eficiente y buscará hacer valer su condición de local ante el cuadro merengue.

El choque entre ambas escuadras promete ser de pronóstico reservado debido a las aspiraciones de los dos planteles en el certamen. Mientras Universitario necesita ganar para sostener sus opciones al título, el cuadro local intentará dar el golpe ante su público para mantenerse en los puestos de vanguardia.

En ese sentido, Piero Quispe y sus compañeros saltarán al campo de juego con la convicción de obtener los tres puntos que mantengan a Universitario de Deportes en la pelea por el título del Torneo Clausura.