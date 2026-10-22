Reimond Manco sorprendió al revelar que un club de Liga 1 quiso ficharlo este 2026: "Me llamó el presidente"

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Todavía lo quieren en la cancha! Reimond Manco sorprendió al contar que un club de la Liga 1 intentó ficharlo en 2026, pese a que ya se alejó del fútbol profesional. El exfutbolista reveló cómo recibió la propuesta y explicó por qué decidió no aceptarla.

Reimond Manco recibió llamada de Juan Pablo II

Durante una entrevista para el programa de YouTube Charla Franca, Reimond Manco contó que todavía recibe propuestas para volver a jugar profesionalmente. Una de las más recientes llegó en enero de este año y tuvo como protagonista a Juan Pablo II, equipo que compite en la Liga 1.

Según relató el 'Rei', quien se comunicó con él fue Agustín Lozano, presidente de la FPF y propietario del club norteño. Sin embargo, pese a la oportunidad de regresar a la máxima categoría del fútbol peruano, el exjugador decidió rechazar la oferta.

"Todavía. Este año, en enero me llamó el presidente de la Federación, Agustín Lozano, para ir a Juan Pablo II, pero le dije que no", contó durante la conversación.

Pero eso no fue todo. Manco reveló que el interés del club no quedó en una sola llamada, pues volvieron a contactarlo cuando el cierre del mercado de fichajes estaba cada vez más cerca.

"Me llamó hasta incluso un día antes de cerrar el mercado de fichajes", agregó, dejando en evidencia que la posibilidad de volver al fútbol profesional estuvo sobre la mesa.

¿Por qué Reimond Manco rechazó volver a la Liga 1?

Aunque reconoció que todavía siente ganas de jugar, Reimond Manco explicó que no considera conveniente regresar al fútbol profesional.

El exfutbolista señaló que los hinchas aún recuerdan su talento y el estilo vistoso que mostraba dentro de la cancha, por lo que no quiere volver si siente que ya no puede ofrecer el mismo nivel.

"A mí se me puede cuestionar por la vida de repente de excesos que he tenido. Pero la mayoría de gente tiene su visión que en la cancha yo jugaba bien, que la rompía", manifestó.

El exintegrante de los 'Jotitas' también reflexionó sobre la importancia de reconocer cuándo llega el momento de cerrar una etapa deportiva. "Yo creo que es de grandes saber cuándo retirarse también, saber decir hasta acá nomás", sostuvo.

Reimond Manco incluso admitió que posiblemente se retiró antes de lo que debía, aunque explicó que empezó su carrera muy joven y que algunas situaciones familiares influyeron en su decisión. Aun así, dejó claro que no tiene pensado volver solo porque aparezca una nueva oferta.

¿A qué se dedica Reimond Manco actualmente?

Tras alejarse del fútbol profesional, Reimond Manco encontró un nuevo espacio en el mundo digital. Actualmente participa en programas de análisis deportivo, como Juego Cruzado, donde comenta sobre la Liga 1, la selección peruana y otros temas de actualidad.

Además, impulsa su propio canal, MANCO TV, y desarrolla proyectos como Viaja y Juega, en el que recorre distintas zonas del Perú para conocer su gastronomía, sus personajes y su vínculo con el fútbol.

El exfutbolista también participa en campeonatos benéficos y torneos amateurs, por lo que sigue ligado a la pelota, aunque desde una posición diferente a la que tuvo durante su carrera profesional.

Así, Reimond Manco reveló que Juan Pablo II intentó ficharlo en 2026 por intermedio de Agustín Lozano, quien incluso volvió a llamarlo antes del cierre del mercado. Sin embargo, el exjugador rechazó la propuesta porque considera que es momento de mantener su retiro del fútbol profesional.