Liga 1 ya tiene a su primer equipo descendido: ¿qué club jugará en la Liga 2 en 2027?

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Liga 1 2026 ya tiene a su primer equipo descendido. UTC de Cajamarca perdió por la mínima diferencia ante Cienciano en Cusco y quedó sin posibilidades de mantenerse en la máxima categoría del fútbol peruano, cuando todavía faltan cinco jornadas para terminar el campeonato.

UTC, el primer equipo descendido

El 'Gavilán del Norte' necesitaba sumar puntos para mantener viva la esperanza de continuar en Primera División. Sin embargo, el conjunto cajamarquino no logró su objetivo y cayó 1-0 ante Cienciano por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El único gol del encuentro llegó a los 55 minutos del segundo tiempo. Cristian Souza aprovechó un rebote dentro del área y sacó un remate que terminó en el fondo de la portería, dándole la ventaja al cuadro cusqueño.

UTC intentó reaccionar para encontrar el empate, pero no tuvo la claridad necesaria para cambiar el marcador. El panorama se complicó todavía más a los 77 minutos, cuando Arquímedes Figuera recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con diez jugadores.

La derrota fue determinante para el futuro del club cajamarquino. Con este resultado, sumó su decimoséptima caída de la temporada y quedó a 16 puntos del decimosexto puesto de la tabla acumulada, con solo 15 unidades en disputa.

De esta manera, el equipo perdió toda posibilidad matemática de alcanzar la zona de permanencia y jugará en la Liga 2 en 2027.

¿Por qué descendió UTC de la Liga 1?

La campaña del 'Gavilán del Norte' estuvo marcada por los malos resultados y las dificultades para sumar puntos. Las 17 derrotas acumuladas durante la temporada reflejaron los problemas que afrontó el equipo para competir y mantenerse alejado de los últimos lugares de la clasificación.

A este complicado panorama deportivo se sumaron las sanciones administrativas. UTC sufrió una resta acumulada de diez puntos por deudas, castigo que perjudicó su posición en la tabla y redujo todavía más sus posibilidades de salvarse.

Así, la combinación de resultados adversos y puntos descontados terminó por condenar al conjunto cajamarquino, que no pudo revertir su situación antes de que se disputaran las últimas jornadas del campeonato.

Equipos que están evitando el descenso

Con UTC ya descendido, la lucha por la permanencia continúa en la Liga 1 2026. Entre los equipos que todavía buscan asegurar su continuidad en Primera División figuran ADT, FC Cajamarca y CD Moquegua, que deberán aprovechar las fechas restantes para sumar puntos.

A diferencia del conjunto cajamarquino, estos clubes aún cuentan con posibilidades matemáticas de mantenerse en la máxima categoría. Por ello, cada partido será clave en el tramo final del Torneo Clausura y en la definición de la tabla acumulada.

Así, UTC se convirtió en el primer equipo descendido de la Liga 1 2026 y jugará en la Liga 2 en 2027. La derrota ante Cienciano, los malos resultados y el descuento de diez puntos sentenciaron la campaña del club cajamarquino.