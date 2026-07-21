España gana el Mundial y dos jugadores de 'La Roja' lo celebran con un inesperado beso

21/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de España volvió a su tierra coronada como campeona del Mundial 2026 y desató el loquerío total entre la gente. Sin embargo, en medio de la celebración de 'La Roja' por las calles de Madrid, dos jugadores protagonizaron un inesperado beso que rápidamente llamó la atención de las redes sociales.

Madrid recibe a sus campeones

La celebración arrancó apenas el avión del equipo tocó tierra en el aeropuerto Barajas pasadas las 2:25 de la tarde, una hora y media después de lo programado. Rodri Hernández, el capitán de 'La Roja', bajó primerito de la nave cargando la copa en sus manos.

A los campeones los pasearon en un bus con la frase "Enhorabuena campeones" y, tras un descanso relámpago en el hotel, fueron al Palacio de la Zarzuela, donde la realeza los recibió con los brazos abiertos cerca de las 6:00 de la tarde.

"Ha sido un triunfo épico. Regresáis algo magullados, habéis encajado alguna crítica, pero qué es todo eso comparado con la alegría de traer la Copa a casa. Sois todos un conjunto estelar y legendario", declaró el rey Felipe VI durante el encuentro.

Posteriormente, los integrantes de 'La Roja' visitaron el Palacio de la Moncloa, donde el presidente Pedro Sánchez agradeció el esfuerzo del equipo y pidió volver a levantar la copa en 2030, año en que les toca ser uno de los anfitriones.

Cerca de las 8:00 de la noche comenzó el esperado recorrido en autobús descapotado. Según datos de la Delegación del Gobierno, alrededor de dos millones de personas acompañaron el paso de los futbolistas por distintas calles de Madrid.

Jugadores se besan en celebración

Entre música, cánticos y mucha euforia, Yeremy Pino, jugador del Crystal Palace, se acercó a Unai Simón y comenzó a animarlo para protagonizar un curioso momento frente a las cámaras.

"Un piquito. Un piquito", le dijo Pino al arquero español antes de darle un beso en la boca. Luego del inesperado gesto, el futbolista miró sorprendido hacia la cámara, como si recién hubiera caído en cuenta de que toda la escena había quedado registrada.

El momento no tardó en circular y se convirtió en una de las imágenes más comentadas de la celebración. Unai Simón, por su parte, se mostró relajado y disfrutó de la fiesta durante todo el recorrido. Además, realizó un particular homenaje a los seguidores del Athletic Club al lucir una txapela roja con el escudo de su equipo.

La celebración continuó en una abarrotada Plaza de Cibeles, donde unas 120 mil personas esperaban a los campeones. Los jugadores comenzaron a ingresar al escenario cerca de las 10:10 de la noche.

La fiesta terminó aproximadamente a las 11:30 de la noche, después de la presentación de Aitana, quien interpretó "Superestrella", tema convertido en el himno no oficial del equipo durante el torneo.

Así, España celebró su triunfo en el Mundial 2026 ante millones de hinchas, mientras Yeremy Pino y Unai Simón se robaron todas las miradas con un inesperado beso durante la fiesta de 'La Roja' que quedó registrado ante las cámaras y rápidamente se volvió viral.