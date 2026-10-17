Obispo de la Diócesis de Chiclayo tras alta del papa León XIV: "La preparación continúa"

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El obispo de la Diócesis de Chiclayo, monseñor Edison Farfán, expresó su alegría tras conocerse el alta médica del papa León XIV, quien presentó una evolución favorable luego de someterse a una intervención quirúrgica el pasado 13 de octubre por un nódulo alojado en uno de sus pulmones. Ante esta noticia, aseguró que los preparativos para la visita apostólica del sumo pontífice al Perú continúan según lo previsto.

Preparativos en Chiclayo continúan

La noticia fue recibida con entusiasmo por la comunidad católica de Chiclayo, donde se espera la llegada del Santo Padre los días 13 y 14 de noviembre. En declaraciones sobre la recuperación del pontífice, Farfán manifestó su satisfacción por la mejoría de su salud y reafirmó el compromiso de mantener los preparativos para recibirlo.

"Muy contento de recibir esta bella noticia y que la evolución sea favorable. Entonces, nos seguimos preparando con fuerza, con entusiasmo y con esperanza para su visita apostólica al Perú y a su querida Diócesis de Chiclayo", señaló el obispo.

Asimismo, precisó que, hasta el momento, no se ha emitido ningún pronunciamiento que modifique los planes previstos para la visita papal. Por ello, las coordinaciones entre las autoridades eclesiásticas y los responsables de la organización continúan desarrollándose con normalidad.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El obispo de la diócesis de Chiclayo, monseñor Edison Farfán, se pronunció tras el alta médica que recibió el papa León XIV luego de la cirugía a la que se sometió el pasado 13 de octubre. Expresó su alegría por esta noticia y que se siguen preparando para su visita apostólica al Perú y sobre todo, a Chiclayo. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j Lee también Papa León XIV abandona policlínico Gemelli tras recibir el alta médica hoy, sábado 17 de octubre October 17, 2026

Preparativos para la visita del papa León XIV a Chiclayo

Como parte de su mensaje, el monseñor Edison Farfán indicó que la diócesis mantiene reuniones con la comisión de avanzada del Vaticano, cuyos representantes tienen previsto regresar la próxima semana para revisar los últimos detalles de la visita apostólica.

"No ha habido ningún pronunciamiento, así que todo continúa. Seguimos reuniéndonos con la comisión de avanzada del Vaticano, ya viene la próxima semana para ver los últimos detalles", agregó.

Dichas coordinaciones forman parte de las acciones organizativas para recibir al pontífice, quien mantiene un vínculo especial con Chiclayo, ciudad donde desarrolló parte importante de su labor pastoral antes de asumir el liderazgo de la Iglesia católica.

Parroquias continúan orando por su recuperación

En paralelo, diversas parroquias de la Diócesis de Chiclayo continúan elevando oraciones por la salud del papa León XIV. Los fieles mantienen la esperanza de que su recuperación siga avanzando favorablemente y que pueda concretarse su llegada al Perú.

Finalmente, de esta manera el obispo de la Diócesis de Chiclayo confirmó que la comunidad católica permanece a la expectativa de nuevas comunicaciones oficiales sobre el estado de salud del papa León XIV, mientras las autoridades religiosas continúan trabajando en los preparativos para recibirlo en noviembre.