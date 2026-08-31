Partido postergado: Atlético Grau vs. FBC Melgar no se jugará en la fecha prevista por el Torneo Clausura

31/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El partido entre Atlético Grau y FBC Melgar sufrió una modificación en su programación debido a problemas logísticos relacionados con el traslado del conjunto arequipeño hacia Piura.

El compromiso estaba previsto para este lunes 31 de agosto, pero la Liga de Fútbol Profesional decidió postergarlo por 24 horas. El escenario se mantendrá en el estadio La Matanza.

Vuelo genera complicaciones logísticas

La reprogramación se produjo luego de que el vuelo que debía trasladar a Melgar desde Arequipa hacia Lima fuera postergado, situación que complicó la conexión posterior con Piura. El club no contaba con una alternativa que le permitiera llegar a tiempo.

Comunicado de la Liga de Fútbol Profesional sobre el Atlético Grau vs. FBC Melgar

Ante este inconveniente, la Liga de Fútbol Profesional determinó modificar la fecha del encuentro para garantizar que el cuadro rojinegro pueda completar su desplazamiento. La medida se ajusta al reglamento de la Liga 1, que permite postergar un partido dentro de las siguientes 24 horas.

'Albos' y 'Rojinegros' buscarán sumar

Con el cambio establecido, Atlético Grau y Melgar se enfrentarán finalmente este martes 1 de septiembre desde las 3:00 p. m., en el cierre de la séptima jornada del Torneo Clausura.

El cuadro piurano tendrá la oportunidad de aprovechar su condición de local para buscar un resultado favorable, mientras que Melgar intentará sumar fuera de casa luego de superar las dificultades generadas por su traslado

Estadio 'La Matanza' en la provincia de Morropón, Piura

La modificación se produce en una etapa de intensa competencia del campeonato peruano, donde los equipos afrontan una programación ajustada y los desplazamientos entre ciudades representan un factor importante. El duelo quedó oficialmente trasladado un día.

Así, el enfrentamiento entre Atlético Grau y FBC Melgar ya no se disputará este lunes, como estaba previsto inicialmente. El partido se jugará el martes 1 de septiembre a las 3:00 p. m. en La Matanza, debido a los inconvenientes logísticos que afectaron el viaje del conjunto arequipeño.