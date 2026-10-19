Universitario vs. Alianza Atlético: José Carvallo analizó el triunfo crema y aseguró que la diferencia pudo ser mayor

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes logró un triunfo categórico frente a Alianza Atlético por la duodécima jornada del Torneo Clausura 2026 y recortó distancias con la parte alta de la tabla de posiciones. El rendimiento desplegado por la escuadra merengue en el estadio Mansiche de Trujillo dejó buenas sensaciones futbolísticas en el arranque del nuevo ciclo del estratega Fabián Bustos.

En ese contexto, el exguardameta crema José Carvallo analizó el desarrollo del juego y afirmó que el marcador final se mostró modesto frente al dominio ejercido por el plantel estudiantil. Además, el otrora capitán resaltó la mejora táctica y la intensidad mostrada por piezas claves del equipo.

Dominio táctico y efectividad en el campo de juego

El exgolfero analizó el desempeño del conjunto estudiantil durante la emisión del programa deportivo 'Al Límite', señalando el correcto planteamiento desplegado ante una escuadra que venía peleando las posiciones de vanguardia. La presión en campo contrario y el control de la pelota permitieron a la 'U' imponer condiciones desde los minutos iniciales.

Durante la revisión del encuentro, Carvallo remarcó que las aproximaciones generadas debieron traducirse en un marcador más abultado en territorio trujillano. Asimismo, hizo hincapié en la actuación del arquero rival como factor determinante para evitar una caída superior.

"La 'U' presionando, fue efectivo y creo que el resultado quedó corto. Steven Rivadeneyra tuvo tres o cuatro atajadas importantes, pero es el mejor partido en lo que va del Clausura para Universitario", detalló.

🎙️ Jose Carvallo: "No le tiembla la mano a Bustos para hacer los cambios, Flores, Riveros y Calcaterra son muy jugadores de él" 📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/pFaPLGxP2T #AlL1MITE https://t.co/6Mc7cwP6cx October 19, 2026

La mano de Bustos y el aporte de futbolistas clave

En la segunda parte de su intervención, el exarquero sostuvo que el plantel necesitaba una evolución en la elaboración futbolística para no depender únicamente del ímpetu en partidos complejos. Según su postura, el triunfo evidenció el impacto positivo del comando técnico en el funcionamiento colectivo.

De igual forma, destacó la inclusión y respuesta física de Edison Flores, quien imprimió una dinámica distinta a la zona ofensiva desde el inicio del compromiso. Para el exfutbolista, el conocimiento previo entre el entrenador y ciertos referentes del plantel resulta fundamental para sostener el nivel.

En ese sentido, Carvallo resaltó que nombres como Flores, Williams Riveros y Horacio Calcaterra encajan de manera precisa en la metodología de Fabián Bustos, lo que facilita la asimilación de la idea de juego en esta etapa crucial del certamen.

En ese sentido, José Carvallo confía en que el plantel de Universitario sabrá consolidar esta propuesta futbolística en las siguientes fechas para pelear la cima del Torneo Clausura 2026 y asegurar los objetivos trazados en la temporada.