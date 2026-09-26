España se impone 3-2 ante Inglaterra en un vibrante duelo por la UEFA Nations League

26/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

En un electrizante encuentro disputado en el Estadio Wembley, la selección de España se impuso por 3-2 ante Inglaterra en una nueva jornada de la UEFA Nations League. El choque estuvo marcado por la intensidad y las constantes alternancias en el marcador, consolidando uno de los enfrentamientos más atractivos de la jornada internacional.

Gol madrugador y remontada inglesa en Wembley

El conjunto español sorprendió desde el inicio de las acciones al ponerse en ventaja apenas a los 2 minutos de juego. Un error garrafal en la salida defensiva por parte de Marc Guehi permitió a Lamine Yamal recuperar el balón y definir con categoría para marcar el 1-0 transitorio en la capital británica.

A pesar del golpe inicial, el seleccionado de los Tres Leones reaccionó de manera oportuna ante su público y comenzó a presionar en campo rival. La insistencia británica dio frutos en el tramo final del primer tiempo gracias a las anotaciones de Anthony Gordon a los 36 minutos y de Harry Kane sobre los 40 minutos.

El cuadro local tuvo en los pies de Harry Kane la oportunidad de estirar la ventaja antes del descanso a través de un cobro desde el punto penal. Sin embargo, el potente remate del atacante del Bayern Múnich impactó de lleno en el travesaño, dejando con vida al conjunto visitante de cara al complemento.

¡ASÍ JUEGAN LOS CAMPEONES DEL MUNDO! Golazo de Oyarzabal para el 3-2 de España vs. Ingalterra en Wembley.



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Reacción española para sellar la victoria como visitante

En la segunda mitad, la escuadra española ajustó sus líneas y recuperó el control de la posesión para buscar la remontada. La presión ejercida en la zona media permitió generar nuevas ocasiones de peligro sobre la portería defendida por el cuadro inglés.

El empate llegó a los 60 minutos de juego por obra de Álex Baena, quien aprovechó un espacio en la zaga rival para establecer el 2-2 en el marcador. La anotación le devolvió la confianza a la Roja, que continuó volcándose al ataque en busca de los tres puntos.

La remontada definitiva se concretó a los 74 minutos cuando Mikel Oyarzabal definió con precisión para decretar el 3-2 final. Con este resultado, el equipo visitante resistió los embates finales del cuadro británico y aseguró un valioso triunfo en territorio inglés.

En ese sentido, España ratifica su gran momento futbolístico al quedarse con una victoria determinante en condición de visitante, demostrando su capacidad de reacción para revertir marcadores adversos ante rivales de máxima jerarquía en Europa.