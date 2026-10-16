Lionel Messi viajará a España para recibir el Premio Princesa de Asturias: detalles sobre su itinerario oficial

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El astro argentino Lionel Messi cruzará el Atlántico la próxima semana para protagonizar uno de los momentos más destacados de su temporada extradeportiva. Cristian "Kily" González, director técnico del Inter Miami, confirmó este viernes que el rosarino viajará a España para estar presente en la ceremonia de entrega del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

"Tiene este compromiso, me encanta que lo asuma de esta manera. El club está totalmente de acuerdo con que concurra, es un premio terriblemente importante para él y para su familia", expresó el estratega en declaraciones.

Asimismo, el técnico despejó cualquier duda respecto a su participación con el equipo estadounidense, garantizando que el delantero estará disponible para disputar el encuentro del 24 de octubre frente al New York Red Bull en condición de visitante.

Kily González confirma que Lionel Messi viajará a Oviedo la próxima semana.



Al mismo tiempo aclara que estará disponible para el partido frente a New York Red Bulls.



Todo el equipo respalda de Messi reciba ese premio.#InterMiamiCF #Messi pic.twitter.com/tZ15R9NhP7 — José Armando (@Jarm21) October 16, 2026

Detalles de la agenda en Oviedo

El galardón, que se le otorgó en el mes de junio siendo seleccionado entre 27 candidaturas procedentes de 12 países, reconoce la trayectoria global del capitán de la Albiceleste, así como su trabajo en la promoción el acceso a la educación y el deporte. De acuerdo con el itinerario previsto, la agenda del jugador contempla los siguientes puntos clave:

Llegada y encuentro educativo (Jueves 22): El arribo a territorio español está programado para las primeras horas de la mañana. Por la tarde, visitará el Palacio de los Deportes de Oviedo para sostener un encuentro especial con integrantes de la comunidad educativa y alumnos que participaron en una iniciativa para conocerlo.

El arribo a territorio español está programado para las primeras horas de la mañana. Por la tarde, visitará el Palacio de los Deportes de Oviedo para sostener un encuentro especial con integrantes de la comunidad educativa y alumnos que participaron en una iniciativa para conocerlo. Audiencia real y ceremonia central (Viernes 23): Durante la jornada del viernes, mantendrá reuniones con los galardonados en las demás categorías y participará en una audiencia oficial con los Reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Por la noche, recibirá formalmente la distinción —que incluye una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50 mil euros— en el Teatro Campoamor, aunque no se prevé que pronuncie un discurso.

Durante la jornada del viernes, mantendrá reuniones con los galardonados en las demás categorías y participará en una audiencia oficial con los Reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Por la noche, recibirá formalmente la distinción —que incluye una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y 50 mil euros— en el Teatro Campoamor, aunque no se prevé que pronuncie un discurso. Retorno inmediato a Estados Unidos: Tras culminar la velada en Oviedo, el jugador emprenderá un vuelo de regreso casi inmediato para sumarse a los trabajos previos del Inter Miami en la MLS.

📺 TV en DIRECTO | Leo Messi, Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026: "El jurado ha destacado su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos" https://t.co/LADfH0Saaj pic.twitter.com/R5WlOlHq2v — EL PAÍS (@el_pais) June 3, 2026

La distinción con el Premio Princesa de Asturias consolida el legado histórico de Lionel Messi más allá de las canchas, ratificando su impacto cultural y deportivo a nivel internacional en una visita fugaz pero de alta trascendencia institucional.