16/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lionel Messi quedó a solo un gol de igualar las 81 anotaciones que Raúl Ruidíaz registró con la camiseta de Seattle Sounders en la Major League Soccer. El capitán de Inter Miami acumula 80 tantos entre la temporada regular y los playoffs del torneo norteamericano, por lo que tendrá la oportunidad de alcanzar al delantero peruano en su próximo compromiso deportivo.

Competencia en la tabla de artilleros y detalles del próximo encuentro

El delantero argentino no pudo alcanzar el registro durante la victoria de su club ante New York City FC, disputada a mitad de semana. Sin embargo, el atacante rosarino dispondrá de una nueva oportunidad ante Atlanta United para escalar posiciones y colocarse junto al goleador nacional en la clasificación histórica.

"Perú tiene a la otra 'Pulga', a un gol. El primer nombre en el camino es Raúl Ruidíaz; hizo 81 goles. Una celebración más y compartirían cifra con la otra 'Pulga', la 'albiceleste'", indicó la publicación de la MLS.

La organización del certamen resaltó que una anotación le permitirá al astro argentino compartir el sexto lugar de la clasificación con el atacante peruano. En caso de convertir dos goles en su siguiente presentación, el jugador de Inter Miami superará la marca establecida por el exartillero de Seattle Sounders.

La tabla de goleadores sudamericanos continúa liderada por el boliviano Jaime Moreno con 145 anotaciones, seguido por otros referentes de la región como Josef Martínez, Diego Valeri, Diego Rossi y Fredy Montero. El argentino Luciano Acosta comparte actualmente la séptima casilla con el capitán de la escuadra de Florida.

El legado de Raúl Ruidíaz y la proyección del capitán argentino

La posibilidad de que la marca sea alcanzada no disminuye el valor de lo conseguido por Raúl Ruidíaz durante su permanencia en el fútbol estadounidense. El delantero peruano consolidó sus 81 anotaciones a lo largo de seis temporadas y media, convirtiéndose en el referente ofensivo de su institución.

El aporte del atacante nacional trascendió las cifras individuales para traducirse en conquistas deportivas de trascendencia para el club de Seattle. Su regularidad en momentos de alta exigencia lo posicionó como uno de los futbolistas peruanos más destacados en la historia reciente del torneo norteamericano.

Por su parte, la efectividad mostrada por el astro, Lionel Messi, le ha permitido acumular una cifra similar en un periodo de tiempo más reducido desde su llegada a la liga. Ambos deportistas han dejado una huella imborrable en sus respectivos equipos, reafirmando la relevancia del talento sudamericano en la MLS.