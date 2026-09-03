Marcos Llorente se retira de la selección española tras ganar el Mundial: "Esta decisión ya la tenía tomada"

03/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Marcos Llorente anunció este jueves su retiro de la selección española a los 31 años, después de conquistar el Mundial 2026. El futbolista del Atlético de Madrid explicó que su decisión ya estaba tomada antes de disputar el torneo y que responde a motivos personales.

Llorente confirmó su decisión después del Mundial

El jugador comunicó su decisión mediante un mensaje publicado en Instagram, donde explicó que llevaba tiempo pensando en cerrar su etapa con España. Llorente señaló que se trata de una determinación personal y muy meditada, pese a que todavía considera que podía continuar representando al país.

"Independientemente de si hubiese ido al Mundial o no, o de si hubiésemos ganado o no, esta decisión ya la tenía tomada", publicó.

Llorente reconoció que todavía es joven y que, si continuaba trabajando al mismo nivel, podía tener más oportunidades con la selección española. Sin embargo, decidió poner punto final a su trayectoria internacional después de participar en el Mundial conquistado por España.

El defensor también recordó los momentos que vivió junto al combinado nacional y destacó especialmente las últimas semanas de competición. España consiguió el título mundial tras derrotar 1-0 a Argentina en la final, disputada el pasado 19 de julio.

Una trayectoria de 27 partidos con España

Llorente disputó 27 partidos con la selección española, sin marcar goles, desde su debut internacional el 11 de noviembre de 2020. Su primera convocatoria llegó durante la etapa de Luis Enrique como entrenador, mientras que su última participación se produjo durante el Mundial 2026.

El futbolista formó parte de dos Copas del Mundo. Estuvo en Catar 2022, torneo en el que España quedó eliminada en octavos de final, y posteriormente integró el plantel que consiguió el título en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante el Mundial 2026, Llorente comenzó como titular frente a Cabo Verde, pero posteriormente perdió protagonismo. También participó ante Uruguay y volvió a tener minutos durante las semifinales frente a Francia, aunque no ingresó en la final contra Argentina.

El anuncio se produjo semanas después de que España celebrara su campeonato mundial. Llorente publicó una fotografía en la que aparece con la Copa del Mundo y su medalla de campeón, acompañada por el mensaje con el que confirmó el cierre de su etapa internacional.

"Ha sido un gran orgullo representar a mi país y formar parte de esta historia. Gracias por todo. Un abrazo a todos", anunció.

Con esta decisión, Marcos Llorente deja la selección española, pero continuará su carrera profesional a nivel de clubes con el Atlético de Madrid. El conjunto madrileño reaccionó al anuncio y destacó públicamente su compromiso durante los años que representó al equipo nacional.