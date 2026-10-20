Partidos de HOY, 20 de octubre: programación, horarios y canales para ver la Champions League y Copa Sudamericana EN VIVO

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este martes 20 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Champions League, encuentros de eliminación directa de Copa Libertadores y Sudamericana, el torneo mexicano y colombiano, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Champions League HOY

Comienza la tercera fecha de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

11:45 a.m. | Sabah vs. Borussia Dortmund — Disney+

— Disney+ 11:45 a.m. | Fenerbahce vs. Slavia Praga — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Manchester City vs. AEK Athenas — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | PSG vs. FC Barcelona — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Stuttgart vs. Atlético de Madrid — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Liverpool vs. Villarreal — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Roma vs. Slovan Bratislava — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Porto vs. PSV Eindhoven — Disney+

— Disney+ 2:00 p.m. | Napoli vs. Bodo Glimt — Disney+

*Sigue la PREVIA del encuentro entre PSG vs. FC BARCELONA desde la 1:45 p.m. por los 95.5 FM.

Partidos de Copa Sudamericana HOY

Por otro lado, en la Sudamericana tendremos el duelo de vuelta de las semfinales:

7:30 p.m. | Vasco da Gama vs. Boca Juniors — ESPN/Disney+

*Sigue la PREVIA del encuentro entre VASCO DA GAMA vs. BOCA JUNIORS desde la 7:00 p.m. por los 95.5 FM.

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

En Colombia, hay cuatro partidos programados de pronóstico reservado:

4:30 p.m. | Deportivo Pereira vs. Boyacá Chicó — WinSports

WinSports 6:15 p.m. | Internacional de Bogotá vs. Fortaleza — WinSports

WinSports 6:30 p.m. | Cucutá Deportivo vs. Atlético Nacional — WinSports

WinSports 8:30 p.m. | Millonarios vs. Once Caldas — WinSports

Partidos de Liga MX HOY

La pelota también rodará en la jornada 13 de la primera divisón de México, hay cuatro partidos programados:

2:00 p.m. | Chivas de Guadalajara vs. Necaxa — Fanatiz

— Fanatiz 3:30 p.m. | Atlético San Luis vs. Querétaro — Fanatiz

— Fanatiz 3:30 p.m. | FC Juárez vs. Atlante FC — Fanatiz

— Fanatiz 3:30 p.m. | Tigres UANL vs. León — Fanatiz

Este martes 20 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en Champions League, encuentros de eliminación directa de Copa Sudamericana, el torneo mexicano y colombiano con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.