RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Guía futbolera

Partidos de HOY, domingo 18 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

Los partidos de hoy, domingo 18 de octubre, llegan con una jornada cargada de fútbol. La Liga 1 de Perú, LaLiga de España, la Serie A, la Bundesliga, entre otros, tendrán actividad a lo largo del día.

Programación de partidos de hoy, domingo 18 de octubre
Programación de partidos de hoy, domingo 18 de octubre (Composición Exitosa)

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 18/10/2026

Síguenos en Google News Google News

Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 18 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Comienza la décimosegunda fecha del Torneo Clausura, hay tres partidos programados:

  • 11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos — L1 MAX
  • 1:15 p.m. | FC Cajamarca vs. Deportivo Moquegua — L1 MAX
  • 3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. Universitario — L1 MAX
  • 6:30 p.m. | Cienciano vs. UTC — L1 MAX

*Disfruta de LA PREVIA del SPORTING CRISTAL vs. Comerciantes Unidos desde las 10:45 a.m. y del UNIVERSITARIO vs. Alianza Atlético 

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay un partido programado:

Piero Quispe se dirige a la hinchada de Universitario: "Vamos a dar todo"
Lee también

Piero Quispe se dirige a la hinchada de Universitario: "Vamos a dar todo"

  • 7:00 a.m. | Osasuna vs. Racing de Santander — DSports
  • 9:15 a.m. | Celta de Vigo vs. Deportivo Alavés — DSports
  • 11:30 a.m. | Málaga vs. Real Sociedad — DSports
  • 2:00 p.m. | Real Madrid vs. Sevilla — DSports

Partidos de Premier League HOY

La pelota también rodará en el torneo de primera división inglesa, hay cuatro partidos programados:

  • 8:00 a.m. | Bournemouth vs. Sunderland — Disney+
  • 8:00 a.m. | Brighton Hove Albion vs. Crystal Palace — Disney+
  • 8:00 a.m. | Leeds United vs. Manchester United — Disney+
  • 10:30 a.m. | Nottingham Forest vs. Arsenal — Disney+

Partidos de la Serie A HOY

Termina la séptima jornada del campeonato italiano, hay tres partidos programados:

  • 8:00 a.m. | Fiorentina vs. Como — Disney+
  • 11:00 a.m. | AC Milan vs. Atalanta — Disney+
  • 1:45 p.m. | Juventus vs. Lazio — Disney+

Partidos de la Bundesliga HOY

FInaliza la sexta fecha del campeonato alemán, hay dos partidos programados:

Pablo Guede tendría nuevos objetivos en Alianza Lima: estos son los fichajes que se evalúan para 2027
Lee también

Pablo Guede tendría nuevos objetivos en Alianza Lima: estos son los fichajes que se evalúan para 2027

  • 8:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs- Friburgo — Disney+
  • 10:30 a.m. | Borussia Monchegladbach vs. Hoffenheim — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay seis partidos programados de pronóstico reservado:

  • 12:45 p.m. | Racing vs. Independiente — Disney+
  • 4:00 p.m. | Estudiantes La Plata vs. San Lorenzo — Disney+
  • 4:00 p.m. | Estudiantes Río Cuarto vs. Aldosivi — Disney+
  • 6:15 p.m. | Belgrano vs. River Plate — Disney+

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 31 de la primera divisón de Brasil, hay cinco partidos programados:

  • 2:00 p.m. | Fluminense vs. Santos — Fanatiz
  • 2:00 p.m. | Gremio vs. Cruzeiro — Fanatiz
  • 4:30 p.m. | Bahía vs. Flamengo — Fanatiz
  • 5:30 p.m. | Remo FC vs. RB Bragantino — Fanatiz

Este domingo 18 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

Temas relacionados Futbol Internacional Liga1 2026 partidos de hoy Premier League Universitario de Deportes

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA