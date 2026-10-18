Partidos de HOY, domingo 18 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Para los que no dejan pasar un solo partido, este domingo 18 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Liga 1 de Perú como en las mejores ligas del exterior, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Liga1 HOY

Comienza la décimosegunda fecha del Torneo Clausura, hay tres partidos programados:

11:00 a.m. | Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos — L1 MAX

— L1 MAX 1:15 p.m. | FC Cajamarca vs. Deportivo Moquegua — L1 MAX

— L1 MAX 3:30 p.m. | Alianza Atlético vs. Universitario — L1 MAX

— L1 MAX 6:30 p.m. | Cienciano vs. UTC — L1 MAX

*Disfruta de LA PREVIA del SPORTING CRISTAL vs. Comerciantes Unidos desde las 10:45 a.m. y del UNIVERSITARIO vs. Alianza Atlético

Partidos de LaLiga de España HOY

La acción en el fútbol español empieza desde la tarde, hay un partido programado:

7:00 a.m. | Osasuna vs. Racing de Santander — DSports

— DSports 9:15 a.m. | Celta de Vigo vs. Deportivo Alavés — DSports

— DSports 11:30 a.m. | Málaga vs. Real Sociedad — DSports

— DSports 2:00 p.m. | Real Madrid vs. Sevilla — DSports

Partidos de Premier League HOY

La pelota también rodará en el torneo de primera división inglesa, hay cuatro partidos programados:

8:00 a.m. | Bournemouth vs. Sunderland — Disney+

— Disney+ 8:00 a.m. | Brighton Hove Albion vs. Crystal Palace — Disney+

— Disney+ 8:00 a.m. | Leeds United vs. Manchester United — Disney+

— Disney+ 10:30 a.m. | Nottingham Forest vs. Arsenal — Disney+

Partidos de la Serie A HOY

Termina la séptima jornada del campeonato italiano, hay tres partidos programados:

8:00 a.m. | Fiorentina vs. Como — Disney+

— Disney+ 11:00 a.m. | AC Milan vs. Atalanta — Disney+

— Disney+ 1:45 p.m. | Juventus vs. Lazio — Disney+

Partidos de la Bundesliga HOY

FInaliza la sexta fecha del campeonato alemán, hay dos partidos programados:

8:30 a.m. | Bayer Leverkusen vs- Friburgo — Disney+

— Disney+ 10:30 a.m. | Borussia Monchegladbach vs. Hoffenheim — Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Argentina HOY

En Argentina, hay seis partidos programados de pronóstico reservado:

12:45 p.m. | Racing vs. Independiente — Disney+

Disney+ 4:00 p.m. | Estudiantes La Plata vs. San Lorenzo — Disney+

Disney+ 4:00 p.m. | Estudiantes Río Cuarto vs. Aldosivi — Disney+

Disney+ 6:15 p.m. | Belgrano vs. River Plate — Disney+

Partidos del Brasileirao HOY

La pelota también rodará en la jornada 31 de la primera divisón de Brasil, hay cinco partidos programados:

2:00 p.m. | Fluminense vs. Santos — Fanatiz

— Fanatiz 2:00 p.m. | Gremio vs. Cruzeiro — Fanatiz

— Fanatiz 4:30 p.m. | Bahía vs. Flamengo — Fanatiz

— Fanatiz 5:30 p.m. | Remo FC vs. RB Bragantino — Fanatiz

Este domingo 18 de octubre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en la Liga 1 de Perú como en las principales ligas internacionales, con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.