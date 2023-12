¡Ilusiona a los hinchas! Ricardo Gareca habría sido recomendado en Universitario en caso Jorge Fossati no siga

La posible salida de Jorge Fossati de Universitario ha preocupado a los hinchas 'cremas', que veían en el uruguayo a la figura ideal para dirigir a su equipo de cara a su centenario. Sin embargo, la administración de la 'U' tendría otros planes, que tienen como principal opción a Ricardo Gareca, exentrenador de la 'Bicolor'.

Según el programa Al Ángulo, Antonio García Pye, director deportivo del club, habría colocado el nombre de Ricardo Gareca en mesa de diálogo, y estarían preparando una oferta para convencer al estratega argentino.

Vale mencionar que Ricardo Gareca ya dirigió a Universitario entre los años 2007 y 2008, consiguiendo un Torneo Apertura en su segunda temporada en el club.

Sin embargo -y para infortunio de los hinchas cremas- Gareca recientemente negó que tenga intenciones de volver al fútbol peruano, y que si bien le tiene mucho cariño al país, prefiere mantenerse distanciado.

"Estuve muchos años en Perú, tengo cuestiones personales en Perú porque me gusta, pero en lo futbolístico quiero alejarme. Momentáneamente no tengo planes de dirigir a ningún equipo allá", señaló para el programa 'Michael y Mauricio'.

Asimismo, el director técnico fue tajante cuando se le mencionó un posible regreso a la Selección Peruana, indicando que "no le encuentra sentido" que la Federación Peruana de Fútbol lo volviese a buscar.

"Quiero al Perú, pero no le encuentro sentido que me busquen ahora que el equipo no ha ganado en 6 partidos. Entendimos cuando no seguimos que no estaban conformes con nuestro trabajo. No hallo un sentido que esa dirigencia que apostó por un cambio nos busque ahora", declaró.