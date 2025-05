Luka Modric se despide del Real Madrid tras 13 años: "El sábado jugaré mi último partido en el Bernabéu"

Luka Modric, emblemático mediocampista croata del Real Madrid, ha confirmado que cerrará su exitosa etapa en el club 'blanco' al término del Mundial de Clubes 2025, que se celebrará en Estados Unidos.

El anuncio lo hizo a través de su cuenta oficial de Instagram, donde publicó un emotivo mensaje dirigido a la hinchada madridista. En él, rememoró su llegada al club en 2012.

"Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final. El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu (...) Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después", escribió.

Asimismo, el croata resaltó el cariño que recibió por parte de los hinchas del Real Madrid a lo largo de su estadía en el equipo 'blanco', manifestando que existe una "conexión especial" entre ellos.

"Más allá de los títulos y las victorias, me llevo en el corazón el cariño de todos los madridistas. De verdad que no sé cómo explicar la conexión tan especial que tengo con vosotros y lo apoyado, respetado y querido que me he sentido y me siento. Nunca olvidaré cada ovación y todos los gestos de cariño que habéis tenido hacia mí. Me voy con el corazón lleno", agregó.