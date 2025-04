César Inga confiesa que sueña con vestir la camiseta de la selección peruana: "Estoy dando todo de mi"

César Inga se ha convertido en una de las piezas clave de Universitario de Deportes y su desempeño en el Torneo Apertura 2025 lo coloca entre los mejores defensores del campeonato. Este gran nivel ha hecho que muchos hinchas pidan su llamado a la selección peruana. Un deseo que, además, coincide con la mayor aspiración del jugador de 23 años.

A lo largo de la temporada, este futbolista de 23 años se ha ganado los elogios por su rendimiento en Universitario de Deportes. Cada vez juega mejor, y con su edad a favor, la opción de verlo en la selección peruana parece cada vez más cercana.

César Inga fue consultado en conferencia de prensa sobre la opción de llegar a la 'Bicolor' y no dudó en dar su opinión al respecto: "Como todo jugador peruano que inicia en esta carrera, mi sueño es llegar a la selección peruana y defender sus colores , representar de la mejor manera al país".

Asimismo, añadió: "Solamente espero seguir por este camino para llegar a la selección, que es mi sueño. Con trabajo, con perseverancia, esperar la oportunidad y estoy dando todo de mi ".

César Inga aprovechó la conferencia para destacar lo valioso que ha sido el grupo de la 'U' para su crecimiento como jugador: "Acá (Universitario de Deportes) la competencia es sana , mis compañeros te exigen a estar en el mejor nivel y eso es lo bueno del grupo".

Luego, el jugador de 23 años contó que Universitario de Deportes ya lo tenía en la mira desde la temporada anterior, cuando aún defendía los colores de Asociación Deportiva Tarma (ADT).