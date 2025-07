Hombre fue sedado en hotel por joven que conoció en Facebook: Le robaron todo y ahora lo extorsionan

Una salida que parecía inofensiva terminó en una pesadilla. Un hombre denunció que fue sedado dentro de un hotel por una joven que conoció por Facebook. No solo le robaron sus pertenencias, sino que luego recibió mensajes extorsivos para recuperar su mochila y su arma de trabajo.

Eran las diez de la noche cuando la pareja llegó al hotel. Él llevaba su mochila en la espalda y no sospechaba lo que vendría después. Según contó, conoció a la joven por Facebook y coordinaron una cena. Luego del encuentro, se animaron a ir a un hotel. Hasta ahí, todo parecía normal.

En la habitación, compartieron un vino. "Tomamos el vino de un vasito que ella había servido. Yo ya pierdo el conocimiento, ya no recuerdo más", declaró el hombre. Ella, en un momento, salió a comprar dos botellas de agua. Cuando regresó, él siguió bebiendo del vaso que ya estaba servido... y después, simplemente, 'borró cassette'.

Las cámaras de seguridad del hotel muestran que, cerca de la una de la mañana, la joven salió tambaleando junto a la víctima, mientras su amiga —que la esperaba en la entrada— las acompañaba con paso firme.

Lo que más llama la atención es que, al momento de salir, la denunciada es quien carga la mochila de su víctima, mientras él la sigue detrás, completamente desorientado y con dificultad para mantenerse en pie.

Lo peor vino después. A las seis de la mañana, el hombre despertó en un parque, cerca del lugar del hotel, sin su mochila, sin celular y sin su arma de trabajo, ya que labora como vigilante.

Desde el WhatsApp, la misma chica que lo acompañó la noche anterior se comunicó con él. No solo confirmó que tenía sus pertenencias, sino que le pidió dinero para devolvérselas.

"Ella me envió un video que sí lo tenía mi armamento y mi celular. Me dijo: 'Yo no quiero problemas, pero también tengo miedo que me centres. Solamente quiero que me deposites 1000 soles, te doy la ubicación de tus cosas y ahí queda'", contó la víctima.