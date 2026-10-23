Sport Huancayo pide unificar reclamos para mejorar la tecnología del VAR

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El club Sport Huancayo hizo un llamado formal a las instituciones de la Primera División para unificar criterios y exigir a las autoridades del fútbol peruano un incremento significativo en el número de cámaras del sistema de videorarbitraje (VAR).

Propuesta de integración directiva y optimización del juzgamiento

La iniciativa de la institución huancaína surge en un contexto donde diversos clubes han expresado su malestar por las decisiones arbitrales en las últimas fechas del certamen. Desde la interna de Sport Huancayo sostienen que la suma de esfuerzos entre los dirigentes de la Liga 1 resulta crucial para presentar un reclamo formal y estructurado ante la Federación Peruana de Fútbol.

El planteamiento contempla no solo el aumento de tomas televisivas en ángulos estratégicos del campo de juego, sino también una capacitación constante para los jueces encargados de la sala de video. Asimismo, se considera prioritario garantizar el cumplimiento puntual de los honorarios arbitrales para asegurar un desempeño profesional en cada jornada deportiva.

La dirigencia recalca que contar con un sistema de revisión más robusto permitirá elevar el nivel competitivo del torneo local y brindará mayores garantías a todos los participantes. Esta postura busca generar un consenso generalizado entre las directivas para transformar las deficiencias actuales en oportunidades de mejora estructural.

Equidad en el sistema y proyecciones en la recta final

El club huancaíno remarcó que la implementación de más cámaras no debe estar condicionada a la posición que ocupen las instituciones en la tabla de posiciones ni a la relevancia mediática de los partidos. La exigencia apunta a que tanto los planteles que pelean el título como los que luchan por la permanencia dispongan del mismo nivel de tecnología.

Sport Huancayo se encuentra disputando los primeros lugares de la clasificación en el tramo decisivo del Torneo Clausura, igualando en puntaje con rivales directos en la pelea por cupos internacionales. Sin embargo, la dirigencia insiste en que las reformas tecnológicas deben trascender los intereses coyunturales y beneficiar al sistema de competición en su totalidad.

El cierre del campeonato exigirá máxima precisión en los cobros arbitrales, por lo que la institución confía en que su pedido encuentre eco en los demás clubes de la capital y provincias. La meta a largo plazo es consolidar un arbitraje confiable que proyecte jueces peruanos hacia torneos internacionales de mayor envergadura.

En ese sentido, Sport Huancayo ratifica su postura de trabajar de la mano con las demás instituciones para lograr un arbitraje más justo y transparente en el fútbol profesional peruano.