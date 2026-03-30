Universitario amenaza con denunciar a a Ángelo Campos, Piero Serra y Michael Espinoza si no se rectifican

30/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La tensión sigue en aumento. Universitario de Deportes amenaza con denunciar a Ángelo Campos, Piero Serra y al árbitro Michael Espinoza si no rectifican sus versiones sobre el polémico partido ante UTC. La medida busca proteger la imagen del club crema y respaldar la documentación presentada ante la Comisión Disciplinaria.

¿VAR contradice a Michael Espinoza?

Según informó el periodista Gustavo Peralta en el programa Al L1mite, Universitario presentó todas las pruebas posibles ante la Comisión Disciplinaria, incluyendo los audios del VAR, los cuales, según la institución, "no concuerdan con lo que dice el informe del árbitro Michael Espinoza".

🎙️@Gustavo_p4: "DESDE UNIVERSITARIO ME INDICAN QUE EL AUDIO VAR NO CONCUERDA CON EL INFORME DE MICHAEL ESPINOZA".



"LA U PEDIRÁ QUE EL ÁRBITRO Y LOS JUGADORES DEBERAN RETRACTARSE, SINO SE VAN A LO PENAL".#ALL1MITE



📺 Conoce cómo ver L1MAX en vivo 👉 https://t.co/6a8egzADjM pic.twitter.com/n5Uodqzewl — L1MAX (@L1MAX_) March 30, 2026

"Habían solicitado que esto sea parte del proceso y rescataron, consiguieron, escucharon y han metido los audios VAR al proceso este en la Comisión Disciplinaria. Y lo que me cuentan a mí... es que los audios no concuerdan con lo que dice el informe de Michael Espinoza", señaló Gustavo Peralta.

Durante el proceso, también declararán los futbolistas de UTC, Ángelo Campos y Piero Serra, quienes estuvieron involucrados en el presunto acto de racismo.

Los audios revelan que el árbitro solo dice "voy a ver" y activa el protocolo, sin dar más atención a los hechos denunciados, algo que Universitario considera un punto crucial en la revisión del caso.

Universitario de Deportes prepara denuncias

En caso de que la Comisión Disciplinaria falle a favor de Universitario, el club no descarta acciones legales tanto contra Michael Espinoza como contra los jugadores que, según la institución, podrían haber afectado su honor.

"Por lo que vamos a ir, dicen en Universitario, a todas las instancias; y en el caso de los denunciantes, el club crema anuncia que va a denunciarlos si no se retractan sobre sus dichos. Es decir, pueden ir al punto penal porque ellos consideran que se está afectando el honor de Universitario", explicó Gustavo Peralta.

El informe del árbitro Michael Espinoza

El árbitro Michael Espinoza dejó constancia en su informe de que, durante el desarrollo del partido, percibió en la tribuna "el sonido característico que hacen los monos", un hecho que encendió la polémica en el estadio Monumental.

"Piero Serra me pidió que algo porque no se pueden permitir esas expresiones, ya que eran racistas. Ángelo Campos me dijo: 'escucha la barra', procesó a mirar dicho sector de la tribuna por pedido de ellos y, efectivamente, logré escuchar a un grupo de personas que gritaban 'U-U-U-U'", se lee en el oficio del juez.

Universitario de Deportes mantiene firme su postura y evalúa denunciar al árbitro Michael Espinoza y a los jugadores de UTC, Ángelo Campos y Piero Serra, si no rectifican sus declaraciones sobre los hechos ocurridos durante el partido.