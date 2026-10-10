Álex Valera anota doblete y la 'U' rescata un 2-2 ante Melgar: perdió la oportunidad de ser líder del Clausura

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Con un doblete de Álex Valera, Universitario de Deportes rescató un empate 2-2 en los minutos finales del partido tras ir cayendo 2-0 ante Melgar que se adelantó con goles de Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar. De esta manera, el cuadro rojinegro consigue un punto tras estar en ventaja, mientras que el conjunto crema pierde dos unidades importantes en la lucha por el título.

Universitario vs. Melgar: minuto a minuto

Finaliza el encuentro entre el conjunto crema y el cuadro arequipeño.

86' Nuevamente Álex Valera apareció de cabeza y firma el 2-2 ante Melgar.

83' Álex Valera descuenta para la 'U' y anota el 2-1.

77' Álex Valera conectó el balón de cabeza, sin embargo, se fue por encima del arco de Cabezudo.

69' Entra Matías Zegarra en reemplazo de Bernardo Cuesta y Jhonny Vidales por Lautaro Guzmán.

61' Caín Fara sacó un cabezazo y Cabezudo mandó el esférico al tiro de esquina.

58' Andy Poloco comete infracción contra Nelson Cabanillas.

55' Bordacahar marca el segundo gol de Melgar tras un pase quirúrgico de Quagliata.

50' Horacio Calcaterra comete fuerte falta contra Cabanillas.

47' Jairo Concha probó de larga distancia, pero el balón se fue desviado.

45' Ingresa al terreno de juego Piero Quispe por Jorge Murrugarra.

Inicia el segundo tiempo del partido Universitario vs. Melgar

45' Bruno Pérez pita el final del ´primer tiempo y Melgar se va con la ventaja del 1-0 y Universitario deberá buscar el gol en la segunda mitad.

44' Tras un rasante pase de Polo, Lapadula no remató con seguridad y su disparo fue desviado.

42' Falta contra Gianluca Lapadula y el árbitro decide que es tiro libre a favor del cuadro de Fabián Bustos.

38' Bernardo Cuesta anota el 1-0 para el cuadro 'Domin´ó' tras un amague en el área y una fina pegada al palo izquierdo de Romero.

37' Andy Polo conectó el balón con la derecha tras un tiro de esquina a favor de Universitario, pero se fue desviado del arco arequipeño

32' Universitario se muestra impreciso cuando tiene el control del esférico.

29' Walter Tandazo probó de larga distancia, si emabrgo, el balón se fue muy alta.

25' La 'U' llegó a área de Melgar tras un disparo de Polo que el arquero Cabezudo lanzó al córner.

23' Tras una posesión larga el 'Chapu' Bordacahar centró, pero Cuesta no pudo conectar.

22' Melgar muestra solidez en área defensiva, pero le falta llegar con mayor claridad a área crema.

19' Escobar recibe la segunda tarjeta del partido tras una fuerte falta contra Valera.

18' A la 'U' le está faltando cambio de orientación, mientras que el balón es de Melgar

15' Caín Fara cometió una fuerte falta contra Lautaro Guzmán y recibe la primera tarjeta amarilla del encuentro.

13' Horacio Calcaterra le comete una falta a Nelson Cabanillas.

12' Universitario presiona a Melgar y no le permite crear su juego.

10' Aún no hay remates al arco por parte de ambos equipos.

8' Otra vez un tiro libre a favor del cuadro dirigido por MIguel Rondelli.

7' Falta de Murrugarra conmtra un volante melgarino.

4' El equipo merengue de Fabián Bustos empieza a tener la posesión de la pelota.

Inicia el primer tiempo del partido Universitario vs. Melgar

Universitario vs. Melgar: alineaciones confirmadas