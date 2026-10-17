Partidos de HOY, sábado 17 de octubre: horarios y canales para ver fútbol EN VIVO

17/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La programación del fútbol internacional continúa este sábado 17 de octubre con una agenda cargada de encuentros que captarán la atención de los aficionados. Los campeonatos europeos y el torneo peruano tendrán actividad durante todo el día, con equipos que buscarán sumar puntos en sus respectivas competiciones.

Entre los duelos más destacados figuran el enfrentamiento entre Alianza Lima y Atlético Grau, el partido del Barcelona ante el Real Betis y el choque entre Bayern Múnich y RB Leipzig. Asimismo, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán y Paris Saint-Germain tendrán participación en sus respectivas ligas.

Partidos de hoy por la Liga 1 y LaLiga: horarios y canales

En el campeonato peruano, la programación contempla tres encuentros, incluido el compromiso de Alianza Lima en Matute. Estos son los partidos y sus horarios:

Liga 1 - Perú

3:00 p. m. | Juan Pablo II College vs. Sport Boys | Liga 1 Max.

6:00 p. m. | Melgar vs. Deportivo Garcilaso | Liga 1 Max.

8:30 p. m. | Alianza Lima vs. Atlético Grau | Liga 1 Max.

Por su parte, LaLiga de España ofrecerá cuatro partidos durante la jornada:

*Sigue la PREVIA del encuentro entre Juan Pablo II College vs. Sport Boys desde la 2:45 p.m. por los 95.5 FM.

LaLiga - España

7:00 a. m. | Espanyol vs. Atlético de Madrid | DSports.

9:15 a. m. | Villarreal vs. Elche | ESPN 2 y Disney+ Premium.

11:30 a. m. | Real Betis vs. Barcelona | DSports.

2:00 p. m. | Valencia vs. Athletic Club | ESPN 3 y Disney+ Premium.

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Premier League, Bundesliga y otras ligas europeas

La actividad internacional también tendrá encuentros atractivos en Inglaterra, Alemania, Italia y Francia. En la Premier League, el Manchester City se medirá con Ipswich Town, mientras que Liverpool visitará al Brentford.

Premier League - Inglaterra

6:30 a. m. | Everton vs. Chelsea | ESPN y Disney+ Premium.

9:00 a. m. | Brentford vs. Liverpool | Disney+ Premium.

9:00 a. m. | Manchester City vs. Ipswich Town | ESPN 4 y Disney+ Premium.

11:30 a. m. | Newcastle United vs. Aston Villa | Disney+ Premium.

Bundesliga - Alemania

8:30 a. m. | Union Berlin vs. Borussia Dortmund | Disney+ Premium.

11:30 a. m. | Bayern Múnich vs. RB Leipzig | ESPN 2 y Disney+ Premium.

En Italia, el Inter de Milán visitará al Bologna a las 11:00 a. m., por ESPN 3 y Disney+ Premium. En Francia, el PSG enfrentará al Estrasburgo a las 10:15 a. m., por ESPN 4 y Disney+ Premium.

Los aficionados al fútbol tendrán una amplia variedad de partidos para seguir este sábado, desde los compromisos de la Liga 1 hasta los principales campeonatos europeos. Alianza Lima, Barcelona, Manchester City, Bayern Múnich y PSG protagonizarán algunos de los encuentros más esperados de la jornada. Se recomienda verificar la programación de cada señal y plataforma antes del inicio de los partidos.