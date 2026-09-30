Atenta selección peruana: Conmebol tendrá solo 3.5 cupos para la Copa del Mundo 2030

30/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 podrían presentar una particularidad inédita: Argentina, Uruguay y Paraguay ya están clasificados automáticamente, pero las diez selecciones de Conmebol igualmente disputarían el proceso clasificatorio.

La FIFA confirmó que los tres países sudamericanos tienen asegurado su lugar por albergar partidos de celebración del centenario y que esas plazas serán descontadas del cupo asignado a Conmebol. Tras esta decisión Perú podría complicarse en sus aspiraciones de clasificar a la próxima justa mundialista.

Los cupos para el Mundial 2030 que tendrá Sudamérica

Recordemos que, Sudamérica contó para la Copa del Mundo 2026 con seis plazas directas y una para el repechaje intercontinental. Si esa distribución se mantiene, los tres lugares de Argentina, Uruguay y Paraguay reducirían a tres los cupos directos disponibles para el resto.

Según informó el periodista Juanjo Buscalia durante Balong Radio de Chile, inicialmente se manejaba la posibilidad de que Sudamérica mantuviera los seis cupos directos y medio de las Eliminatorias rumbo a 2026 y, adicionalmente, recibiera las tres plazas correspondientes a Argentina, Uruguay y Paraguay por ser sedes de los partidos del centenario.

"Instalado como información, Sudamérica iba a tener los seis cupos y medio que tuvo para el Mundial 2026, más los tres clasificados. Era prácticamente tener nueve clasificados de diez. Bueno, réstale tres. Sí, tres y medio más los tres clasificados. Es decir, no va a pasar, y esta es la muy mala noticia, no va a pasar como le pasó a Concacaf", señaló.

En ese contexto, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Bolivia, Perú y Chile serían las siete selecciones que disputarían los cupos disponibles, las otras tres ya tendrían asegurada su presencia en el centenario del Mundial.

¿Las selecciones clasificadas también disputarán las eliminatorias?

Pese a que tendrán su clasificación asegurada, Argentina, Uruguay y Paraguay sí participarían en las Eliminatorias Sudamericanas. Acerca de ello, Buscalia explicó que esto respondería principalmente a cuestiones relacionadas con la organización y los derechos comerciales de la competencia.

"Argentina, Uruguay y Paraguay van a jugar la Eliminatoria porque los otros seleccionados quieren que jueguen. Porque, lógicamente, las selecciones necesitan vender más derechos. No es lo mismo jugar siete partidos que jugar seis partidos o jugar nueve. Vendes más entradas", especificó.

En síntesis, la FIFA confirmó que los países que serán sedes del Mundial 2030 tienen asegurado su lugar por albergar partidos de celebración del centenario y que esas plazas serán descontadas del cupo asignado a Conmebol.