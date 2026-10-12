"Es muy difícil": la contundente frase de Javier Rabanal tras la caída de Cusco FC ante Alianza Lima

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Cusco FC cayó de local ante Alianza Lima por el Torneo Clausura tras un intenso partido condicionado por una expulsión. El cuadro dorado jugó en desventaja numérica durante gran parte del segundo tiempo. Luego del pitazo final, el técnico Javier Rabanal dio sus impresiones sobre lo ocurrido en el campo. El estratega remarcó lo complicado que resulta competir con diez futbolistas ante un rival de jerarquía.

Impacto de la expulsión ante el conjunto blanquiazul

El DT valoró el rendimiento inicial de sus dirigidos mientras el duelo se mantuvo en paridad sobre el césped. Explicó que la falta de eficacia e imprecisiones defensivas terminaron pesando en el marcador. Además, indicó que quedarse con diez redujo drásticamente las opciones de remontar.

"Bueno, creo que hemos estado bien con 11. Hemos tenido algunas ocasiones, no las hemos metido. El gol de córner nos lo hemos hecho nosotros solos, después nos hemos quedado con 10 y la segunda parte hemos atacado, hemos querido con uno menos contra un equipo grande es muy difícil", manifestó Rabanal en conferencia de prensa.

Rabanal admitió que el desgaste físico complicó la elaboración de jugadas colectivas en la etapa complementaria. Pese al contexto adverso, consideró que su plantel mostró una actitud propositiva en la altura. No obstante, las falencias en balón parado terminaron inclinando la balanza para la visita.

Frente al amargo resultado, el comando técnico instó al plantel a mantener la concentración para los próximos cotejos. La plantilla buscará corregir estos desajustes defensivos para evitar perder el paso en la tabla. El margen de error es cada vez menor en el certamen.

Autocrítica sobre los errores y la lucha por el Clausura

Consultado sobre las opciones de campeonar, el DT recordó que su equipo aún tiene un partido pendiente en el calendario. Sin embargo, fue enfático al señalar que para sostener la candidatura es vital corregir las fallas. Rabanal advirtió que los clubes con aspiraciones reales saben resolver estos escenarios.

"Estamos a la misma distancia con un partido menos. Si vamos a seguir cometiendo este tipo de errores, obviamente no vamos a estar en la carrera por nada. Los equipos que son campeones este tipo de partidos los saben jugar", sostuvo el entrenador español.

El estratega reafirmó la confianza en su plantel y descartó cualquier tipo de complejo frente a los clubes capitalinos. Resaltó el nivel de Cusco FC a lo largo del certamen cuando han disputado los noventa minutos completos.

En ese sentido, Javier Rabanal buscará rearmar su esquema táctico en los entrenamientos de la semana para asegurar la suma de puntos en la siguiente jornada y mantener con vida las aspiraciones de su institución.