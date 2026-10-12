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Accidente en la lucha libre

Luchadora de la WWE sufrió una aparatosa caída desde una escalera cuando participaba en 'Money in the Bank'

Tiffany Stratton sufrió una fuerte caída durante 'Money in the Bank', pero regresó al combate y ganó el maletín femenino. Tras el evento de la WWE, la luchadora reveló que todavía siente dolor en el cuello.

Tiffany Stratton ganó el maletín tras caída.
Tiffany Stratton ganó el maletín tras caída. (Composición Exitosa)

12/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 12/10/2026

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Tiffany Stratton protagonizó uno de los momentos más impactantes de Money in the Bank 2026, celebrado en Nueva Orleans. La luchadora cayó desde una escalera durante la competencia femenina, recibió atención médica y volvió al cuadrilátero. Después del evento, contó que todavía sentía dolor en el cuello.

Stratton cayó desde una escalera durante Money in the Bank

El incidente ocurrió durante la lucha femenina de escaleras, en la que varias competidoras disputaban el maletín que garantiza una futura oportunidad por un campeonato. Stratton intentó ejecutar una maniobra desde lo alto de una escalera, pero perdió el control y terminó golpeándose contra el suelo.

La escalera se movió durante el intento de salto, lo que provocó que la luchadora cayera de forma aparatosa. La situación requirió la intervención del personal médico, que se acercó para comprobar su estado antes de que pudiera regresar a la competencia.

La caída se convirtió en uno de los episodios más comentados de la velada, debido a la altura desde la que cayó Stratton y al impacto contra el suelo. Sin embargo, la luchadora consiguió continuar en el combate y disputar el maletín frente a las demás participantes.

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La luchadora reveló que todavía sentía dolor en el cuello

Según Fightful, Tiffany Stratton habló después de Money in the Bank 2026 sobre lo ocurrido durante la lucha. La deportista reconoció que aún no se había recuperado por completo y que seguía sintiendo molestias en el cuello tras el golpe.

"Mi cuello todavía me duele", afirmó la luchadora en medio de sus declaraciones.

La luchadora también explicó que quería hacer todo lo necesario para conseguir el maletín. De acuerdo con sus declaraciones, comunicó al equipo médico que podía continuar, pese a las molestias que presentaba después de la caída.

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Finalmente, Tiffany Stratton ganó el maletín femenino de Money in the Bank 2026, resultado que marcó su regreso a la cima de esta competencia después de haber conseguido el mismo logro en 2024. La victoria se produjo tras el accidente y su posterior reincorporación al combate.

La información difundida después del evento recoge el dolor que la luchadora manifestó, pero no confirma un diagnóstico médico definitivo ni una lesión específica. Por ello, su estado debe describirse a partir de sus declaraciones, sin atribuirle consecuencias médicas que no hayan sido confirmadas.

La luchadora ganó Money in the Bank 2026 pese a la aparatosa caída y reconoció que continuaba sintiendo dolor en el cuello. Su participación y victoria quedaron registradas durante el evento de WWE, mientras que las informaciones posteriores recogieron sus declaraciones sobre las molestias que persistían después del combate.

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