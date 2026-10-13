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Partidos de HOY, martes 13 de octubre: horarios y canales para ver partidos de Champions League y Copa Sudamericana EN VIVO

Los partidos de hoy, martes 13 de octubre, llegan con una jornada de hoy incluye partidos de Champions League, semifinales de la Copa Sudamericana y encuentros del Torneo Clausura de Colombia.

Programación de partidos de hoy, martes 13 de octubre
Programación de partidos de hoy, martes 13 de octubre (Composición Exitosa)

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 13/10/2026

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Para los que no dejan pasar un solo partido, este martes 13 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Champions Leeague, encuentros de eliminación directa de Copa Sudamericana y el torneo colombiano, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.

Partidos de la Champions League HOY

Comienza la segunda fecha de la fase de liga, hay nueve partidos programados:

  • 11:45 a.m. | Lens vs. Sporting Lisboa — Disney+
  • 11:45 a.m. | Sabah vs. Estrella Roja — Disney+
  • 2:00 p.m. | Galatasaray vs. FC Barcelona — Disney+
  • 2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Manchester United — Disney+
  • 2:00 p.m. | Viking FC vs. Bayern Munich — Disney+
  • 2:00 p.m. | Inter de Milán vs. Brujas — Disney+
  • 2:00 p.m. | Arsenal vs. Lille — Disney+
  • 2:00 p.m. | RB Leipzig vs. PSV — Disney+
  • 2:00 p.m. | Villarreal vs. Napoli — Disney+

Partidos de Copa Sudamericana HOY

De la misma manera, en la Sudamericana tendremos un duelo entre candidatos al título:

  • 7:30 p.m. | Boca Juniors vs. Vasco da Gama — ESPN/Disney+

Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY

En Colombia, hay cinco partidos programados de pronóstico reservado:

  • 6:30 p.m. | Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas — WinSports
  • 8:30 p.m. | Millonarios vs. Once Caldas —WinSports

Este martes 13 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en  Champions Leeague, encuentros de eliminación directa de Copa Sudamericana y el torneo colombiano con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.

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