Partidos de HOY, martes 13 de octubre: horarios y canales para ver partidos de Champions League y Copa Sudamericana EN VIVO

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 13/10/2026
Para los que no dejan pasar un solo partido, este martes 13 de octubre hay fútbol de sobra. Hoy la pelota rueda tanto en la Champions Leeague, encuentros de eliminación directa de Copa Sudamericana y el torneo colombiano, dejándonos una lista larga de partidazos. En esta nota te contamos los horarios y canales para seguir cada encuentro en vivo.
Partidos de la Champions League HOY
Comienza la segunda fecha de la fase de liga, hay nueve partidos programados:
- 11:45 a.m. | Lens vs. Sporting Lisboa — Disney+
- 11:45 a.m. | Sabah vs. Estrella Roja — Disney+
- 2:00 p.m. | Galatasaray vs. FC Barcelona — Disney+
- 2:00 p.m. | Atlético de Madrid vs. Manchester United — Disney+
- 2:00 p.m. | Viking FC vs. Bayern Munich — Disney+
- 2:00 p.m. | Inter de Milán vs. Brujas — Disney+
- 2:00 p.m. | Arsenal vs. Lille — Disney+
- 2:00 p.m. | RB Leipzig vs. PSV — Disney+
- 2:00 p.m. | Villarreal vs. Napoli — Disney+
Partidos de Copa Sudamericana HOY
De la misma manera, en la Sudamericana tendremos un duelo entre candidatos al título:
- 7:30 p.m. | Boca Juniors vs. Vasco da Gama — ESPN/Disney+
Partidos del Torneo Clausura de Colombia HOY
En Colombia, hay cinco partidos programados de pronóstico reservado:
- 6:30 p.m. | Atlético Bucaramanga vs. Águilas Doradas — WinSports
- 8:30 p.m. | Millonarios vs. Once Caldas —WinSports
Este martes 13 de septiembre hay una jornada cargada de fútbol. La acción estará presente tanto en Champions Leeague, encuentros de eliminación directa de Copa Sudamericana y el torneo colombiano con varios encuentros que prometen captar la atención de los hinchas.Te traemos los horarios y canales para seguir cada partido en vivo.