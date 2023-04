¡No se pudo! Alianza Lima empató sin goles ante Athletico Paranaense en Copa Libertadores

04/04/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

¡Cerca de la hazaña! Alianza Lima empató sin goles con Athletico Paranaense en su debut en Copa Libertadores. Los 'Blanquiazules' terminaron dominando a los brasileños en los últimos minutos, y estuvieron cerca del gol.

Dos caras de una misma moneda

Alianza Lima mostró dos caras de una misma moneda. En el primer tiempo, el equipo de Guillermo Salas fue dominado por el subcampeón de la 'Copa'. Ángelo Campos estuvo pletórico durante los primeros 45 minutos y evitó que los 'Rojinegros' se adelantaran en el marcador.

Para el segundo periodo, los 'Grones' salieron revolucionados. Guillermo Salas tocó las fibras más sensibles de los jugadores e hizo los cambios necesarios para que los 'Gallos Negros' se acerquen al arco de Bento.

Las grandes incógnitas

No dieron la talla. Las grandes figuras del ataque de Alianza Lima no dieron la talla durante los minutos que permanecieron en el campo. Específicamente, Christian Cueva, Gabriel Costa y Bryan Reyna estuvieron torpes con el balón, y no generaron ocasiones para el ariete colombiano, Pablo Sabbag.

Falto de ritmo, lento e impreciso se percibió a 'Aladino' que no logra recuperar su tono físico para destacar con los 'Gallos Negros'. El jugador de la Selección Peruana de Fútbol no está rindiendo como se esperaba tras las complicaciones antes referidas.

Por su parte, Gabriel Costa tuvo un juego intrascendente, no logró superar con notoriedad a Pedrinho. El lateral brasileño evidenció una serie de deficiencias, pero el 'Gabi' no lo puso en aprietos en demasiadas oportunidades.

Castillo y Bayllón

En la edición pasada, se percibió la volante de contención de Alianza Lima bastante frágil frente a los rivales internacionales. Josepmir Ballón no podía abarcar esta sensible área del campo sólo. Ello ocasionó que, en esta ocasión, Jesús Castillo se incorporé en la oncena titular de los 'Blanquiazules'.

El jugador de 27 años tuvo una excelsa participación con 80% de efectividad en los pases, seis de diez de duelos ganados en todo el partido y cuatro despejes desde el aire. Del mismo modo, Bayllón fue calificado con 7 puntos por la prensa especializada.

Próximo juego de Alianza Lima

El próximo juego de Alianza Lima será contra Libertad de Paraguay en tierras 'guaraníes'. Los 'Grones' se medirán a este rival el siguiente 20 de mayo, tras un pequeño cese de la competición internacional.

Los 'Blanquiazules' deberán vencer en el estadio Tigo La Huerta para romper la racha de 30 juegos sin ganar en el máximo certamen sudamericano.