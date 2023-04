Reimond Manco confesó que no terminó la secundaria: ¿En qué año se quedó?

El exjugador de Alianza Lima. Reimond Manco, la está rompiendo en las redes sociales gracias a sus colaboraciones con el periodista Horacio Zimmermann en el programa el 'Cojo y el Manco'. En ese sentido, en la reciente entrevista al volante de Universitario de Deportes, Piero Quispe, el 'Rey' confesó que no terminó la escuela secundaria.

Pese a ello, el ex-Juan Aurich sorprendió a los internautas al notificar que está terminando sus estudios en un centro no escolarizado. Al respecto, el volante mencionó que logrará graduarse por una promesa que hizo a sus hijos.

Manco también apuntó que algunos días visita el recinto educativo y otros lleva sus clases por Internet.

"Voy a estudiar nocturno, algunos días voy y otros días son virtuales. Nunca es tarde, he prometido a mis hijos que me voy a graduar", contó el 'Jotita'.

En conversatorio con el periodista Zimmermann y el jugador crema, Piero Quispe, el exseleccionado nacional mencionó que abandonó sus estudios en el tercer año de secundaria. Sin embargo, puntualizó que este 2023 logrará alcanzar el máximo grado secundario.

"Yo no terminé el colegio, alucina. Me quedé en tercero de secundaria, pero este año lo termino", añadió en su intervención.

En otra parte de la entrevista, Reimond Manco, invitó a Piero Quispe a estudiar inglés para que pueda desenvolverse en el extranjero. A detalle, rememoró su difícil estancia en Países Bajos cuando integraba el PSV; puesto que no conocía el idioma.

"Te lo digo de experiencia. Cuando me fui a Países Bajos a los 17 años fue duro, porque solo fui con mi hermana... La adaptación te costará menos. Cuando vas a un país, donde no entiendes el idioma y no te puedes comunicar es durísimo. Es bueno que empieces a estudiar el inglés. Es mundial, eso es básico. Consejo de pata", dijo el ex-Sport Boys.