Pablo Lavandeira lamenta salida de Guillermo Salas: "No es bueno que alguien se quede sin trabajo"

El actual mediocampista de Melgar, Pablo Lavandeira, se refirió a la polémica salida del entrenador Guillermo 'Chicho' Salas, luego de que Alianza Lima empatara con Universitario de Deportes.

Lavandeira está pasado por un buen momento en Melgar, sobre todo porque en su último partido contra Sport Boys, el uruguayo marcó su segundo gol.

No obstante, el futbolista fue cuestionado por los medios de comunicación acerca del complicado presente de su exequipo, Alianza Lima y precisamente por la salida de Guillemo 'Chicho' Salas, la cual se dió luego de que el club de La Victoria empatará con la 'U'.

"Alianza es muy grande, estoy seguro que van a salir adelante, lo han sabido hacer cuando las cosas estaban más complicadas. Nunca es bueno cuando alguien se queda sin trabajo (por 'Chicho' Salas). La salida del entrenador no es algo que me agrade", declaró a la prensa.

Asimismo, aprovechó dicho momento para destacar su presente en Melgar. Esto, luego de dejar el club 'íntimo' por falta de continuidad pese a que el 2022 fue un año de desempeño para él.

El exentrenador de Alianza Lima, 'Chicho' Salas, finalizó su etapa como entrenador del equipo de La Victoria este lunes 24 de julio. Tras ello, el también exjugador blanquiazul brindó una entrevista para Gol Perú apenas un día después y dio mayores detalles de sus momentos finales en la institución.

Allí, el director técnico informó que empezó a recibir llamadas desde el mediodía de este lunes. Sin embargo, no sería hasta la noche del 24 de julio que sería notificado de su salida oficial por parte del club.

"Me llamaron al mediodía, José Bellina. Yo le dije que no estaba en Lima y que regresaba en la noche. En la noche, me llamó y me dio a entender la decisión que habían tomado, de que yo ya no continúe en el club, más por el funcionamiento del equipo, con lo que no estoy de acuerdo", reveló.