Alianza Lima: Conoce por qué San Lorenzo desistió de fichar a Carlos Zambrano

Tal parece que Carlos Zambrano permanecerá en Alianza Lima. Esto, pese a que hace unos días se informó desde Argentina que, San Lorenzo estaba interesado en fichar al defensa peruano.

Según información de ESPN, el equipo de Almagro se comunicó con el club 'blanquiazul' para realizarle un par de preguntas sobre el futbolista; sin embargo, se llevaron una pelicular sorpresa con la respuesta.

Leandro Alves, periodista encargado de seguir muy de cerca las noticias de San Lorenzo, indicó que el técnico Rubén Darío Insúa tenía gran interés en contar con Carlos Zambrano. No obstante, explicó que el principal motivo por el cual descartaron su fichaje fue el alto salario que tiene actualmente el 'Leon' en Alianza Lima.

"En realidad no sé si tienen guardado el nombre de un central o que nada convence a Rubén Darío Insúa (...) Zambrano le gustaba, pero cuando le preguntaron a Alianza Lima cuánto es que ganaba salieron corriendo desde San Lorenzo y por eso no se avanzó en esa negociación, declaró el periodista a 'Fútbol 10' de ESPN.

Matías Caruzzo, manager de San Lorenzo, reveló a ESPN que el club argentino tenía claras intenciones de poder fichar al actual defensa de Alianza Lima para todo lo que resta de la temporada 2023.

El exentrenador de Alianza Lima, 'Chicho' Salas, finalizó su etapa como entrenador del equipo de La Victoria este lunes 24 de julio. Tras ello, el también exjugador blanquiazul brindó una entrevista para Gol Perú apenas un día después y dio mayores detalles de sus momentos finales en la institución.

Allí, el director técnico informó que empezó a recibir llamadas desde el mediodía de este lunes. Sin embargo, no sería hasta la noche del 24 de julio que sería notificado de su salida oficial por parte del club.

"Me llamaron al mediodía, José Bellina. Yo le dije que no estaba en Lima y que regresaba en la noche. En la noche, me llamó y me dio a entender la decisión que habían tomado, de que yo ya no continúe en el club", reveló.