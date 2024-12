Pablo Sabbag confirma su salida de Alianza con emotivo mensaje: "Fueron dos años que marcaron mi vida"

Pablo Sabbag, delantero colombiano que generó furor en los hinchas de Alianza Lima a inicios del 2023, acaba de anunciar su salida del club íntimo mediante un emotivo mensaje. El atacante utilizó sus redes sociales para despedirse del club, del aficionado y señalar que siempre llevará en el corazón a los blanquiazules.

En su extensa publicación, el futbolista deja en claro que sus dos temporadas con los victorianos fueron de las mejores de su carrera indicando también que se sintió como en casa. A su vez, reveló haber jugado en más de una oportunidad con dolor, pero que siempre lo hizo demostrando lo mejor de sí.

"Hoy me toca despedirme de Alianza Lima, y la verdad, no sé si las palabras puedan alcanzar para expresar lo que siento. Fueron dos años que marcaron mi vida de una forma que nunca imaginé. Este club no fue solo un equipo, fue mi hogar, el lugar donde viví alegrías que quedarán grabadas para siempre en mi corazón. Cada vez que me puse esta camiseta, lo hice con el alma. Jugué con pasión, con orgullo y, muchas veces, incluso con dolor, porque el amor por estos colores siempre fue más grande que cualquier obstáculo", indicó.