Pablo Bengoechea reveló si pudo ser el entrenador de Alianza Lima en el 2025: "Es real"

El exentrenador de Peñarol. Pablo Bengoechea, reveló si pudo ser el entrenador de Alianza Lima en la temporada 2025, ello antes del anuncio de Néstor Gorosito.

En entrevista con 'A Presión', el director técnico uruguayo recordó su pasó por La Victoria y aseguró que se convirtió en un hincha de Alianza Lima. Sin embargo, aseguró que, desde que dejó el club, nunca lo llamaron.

"Me hice hincha de Alianza. Viví cosas muy emocionantes (...) Eso es real: desde que me fui nunca me llamaron, pero está bien", declaró.