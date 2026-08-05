Virgen de Copacabana: Fieles y devotos expresan fe y devoción durante la celebración religiosa

05/08/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

La Virgen de Copacabana congregó a cientos de fieles en Alto de la Alianza durante su día central este miércoles 5. En la celebración también se destacó el anuncio de la visita del Papa León XIV al Perú y la posible participación de una delegación de la diócesis.

Celebración multitudinaria

Las actividades comenzaron a las 6:30 horas con una santa misa presidida por el párroco Adrián Paredes. Posteriormente, a las 8:00 horas se realizó la lectura de intenciones de misa y, media hora después, se desarrolló la solemne misa de fiesta, presidida por el vicario general de la Diócesis de Tacna y Moquegua, Ricardo Moreno García, con la participación de los alferados de la Línea 1 y los devotos de la Línea 2 como oferentes.

A las 9:30 horas se efectuó el izamiento del pabellón nacional con la presencia de autoridades de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza. Minutos después inició la tradicional procesión de la sagrada imagen de la Virgen de Copacabana por las principales calles del sector.

Durante el recorrido, decenas de fieles acompañaron la imagen portando velas, sahumerios,!imágenes marianas y pétalos de rosa. Asimismo, numerosas familias esperaron el paso de la procesión desde las puertas de sus viviendas, donde instalaron altares para rendir homenaje a la patrona.

La programación continuó con el homenaje de la comuna distrital y, posteriormente, con la presentación coreográfica de los bloques de morenadas. En horas de la tarde se celebraron dos eucaristías más, presididas por los sacerdotes Efraín Huanca Cáceres y José Luis Sanvayoa Ramírez, respectivamente, con las que concluyó la festividad central.

Delegación para recibir al Papa

Durante su visita a la celebración, el vicario general Ricardo Moreno García también se refirió a la próxima visita del Santo Padre al país.

"Vamos a organizar el traslado de una delegación de la diócesis de Tacna y Moquegua para Cusco, que sería el lugar más accesible dentro de los cuatro puntos de viaje del Papa León al Perú, o sino también Lima. Esperemos que el Señor nos acompañe, nos ayude y que sea una oportunidad para mostrar la presencia de Dios en medio de las dificultades", manifestó.

Asimismo, agregó: "Él quiere mucho al Perú y seguramente nos uniremos a los lugares que visitará".

La visita del Papa León XIV al Perú se desarrollará del 11 al 17 de noviembre e incluirá las ciudades de Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, un acontecimiento que congregará a miles de fieles.