Puntaje perfecto en la Champions: Real Madrid vence 4-1 al Leipzig y suma su tercer triunfo consecutivo

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El Real Madrid consiguió una contundente victoria por 4-1 sobre el RB Leipzig en el marco de la fase de liga de la Liga de Campeones, consolidando un arranque perfecto en la máxima competición europea de clubes. El conjunto merengue selló el triunfo gracias a las anotaciones de Bernardo Silva, Arda Guler, Kylian Mbappé y Yan Diomande, en un compromiso donde la efectividad ofensiva inclinó la balanza a favor del equipo local.

Dominio merengue y apertura del marcador en el Santiago Bernabéu

Tras haber superado en las jornadas previas al Inter de Milán por 2-1 y a la AS Roma por 3-4 en condición de visitante, el plantel madrileño sumó su tercera alegría consecutiva en el certamen continental. Con este resultado, la escuadra dirigida técnicamente por su cuerpo táctico reafirma su jerarquía futbolística y ratifica su condición de candidato para avanzar directamente a las fases eliminatorias del torneo.

El encuentro comenzó con un trámite intenso donde la escuadra visitante intentó cerrar los espacios y presionar la salida de balón del conjunto madridista. Pese a la resistencia planteada por la zaga alemana en los primeros compases, el equipo local fue imponiendo su ritmo de juego mediante la posesión territorial y las diagonales por las bandas.

En la parte complementaria, el equipo de la casa mantuvo la iniciativa táctica y amplió la diferencia tras una precisa combinación en el sector de ataque. Arda Guler aprovechó una asistencia servida por Kylian Mbappé para definir con categoría y decretar el 2-0 transitorio que otorgó tranquilidad a la afición presente en el recinto.

Sentencia en los minutos finales y consolidación en la Champions League

Durante la recta final del compromiso, el ritmo del partido se intensificó con llegadas claras en ambas porterías. El delantero francés Kylian Mbappé inscribió su nombre en la lista de goleadores tras culminar un rápido contragolpe con un disparo certero que significó el tercer tanto de la jornada para los locales.

Aunque el RB Leipzig reaccionó momentáneamente al minuto 85 con un descuento anotado por Tidian Gomis, la respuesta del Real Madrid fue inmediata para evitar cualquier intento de remontada. En la siguiente acción de peligro, Yan Diomande empalmó una magistral volea desde fuera del área para colocar el 4-1 definitivo y cerrar la goleada.

El triunfo le permite posicionarse en la parte alta de la clasificación general de la fase de liga, manteniendo puntaje perfecto y un balance goleador altamente positivo en el torneo. En ese sentido, el Real Madrid ratifica su jerarquía en la Liga de Campeones al encadenar tres victorias consecutivas y mantenerse como uno de los líderes indiscutibles de la fase de liga.