Triste noticia para el fútbol: Fallece exjugador emblema de Boca Juniors y mundialista con la selección argentina

11/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El fútbol está de luto. Un exjugador que fue emblema de la selección argentina y de uno de los máximos ídolos de la historia de Boca Juniors partió a la eternidad. Dejó un legado que traspasa las generaciones debido su trayectoria dentro de las canchas así como por su faceta desde fuera siendo director técnico.

Argentina llora la partida de Antonio Ubaldo Rattín

Las noticias trágicas continúan golpeando al mundo futbolístico. Argentina llora este sábado, 11 de julio, la muerte de Antonio Ubaldo Rattín, a los 89 años de edad. Símbolo indiscutido del cuadro Xeneize y protagonista de páginas doradas y polémicas con la camiseta albiceleste.

Su deceso fue confirmado por autoridades de la institución en la que brilló y ha generado un profundo pesar en el ambiente deportivo. Será recordado por su personalidad única y referente absoluto de una generación, el histórico volante quedó para siempre en la memoria de los hinchas por su liderazgo y su amor por la camiseta azul y oro.

Con mucho pesar, lamentamos el fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín, ídolo y emblema de nuestra Institución.



Acompañamos a su familia y seres queridos en este difícil momento.



Hasta siempre, Rata. 💙💛💙 pic.twitter.com/RYODn1j4r0 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) July 11, 2026

Un futbolista de una sola camiseta

El apodado 'Rata' es considerado uno de los grandes caudillos que ha tenido Boca Juniors a lo largo de su historia. Se formó en las divisiones menores del equipo y su debut llegó en 1956 en un Superclásico ante River Plate.

Desde aquel día no soltó el mediocampo del club argentino hasta su retiro en 1970. Perteneció a una estirpe de futbolistas casi desaparecida, de aquellos que defendieron una única camiseta en toda su carrera profesional.

A lo largo de sus 14 años en el club de la Ribera, Antonio Ubaldo Rattín se erigió como el termómetro del equipo. Su altura y su presencia física lo hacían inexpugnable en el juego aéreo, pero fue su personalidad la que lo transformó en el gran capitán.

Disputó 382 partidos oficiales, convirtió 28 goles y levantó cuatro títulos, pero su legado fue mucho más allá de las estadísticas. Los hinchas lo bautizaron como 'el alma de Boca'.

Tras retirarse en 1970, continuó ligado al club como entrenador y años después recibió uno de los máximos reconocimientos posibles: una estatua en el Museo de la Pasión Boquense, inaugurada en 2015.

La selección de Argentina y un hecho que cambió los mundiales

Su jerarquía lo llevó naturalmente a la Selección Argentina. Disputó los Mundiales de Chile 1962 e Inglaterra 1966, donde portó la cinta de capitán. Sin embargo, su nombre quedó grabado en la historia grande del fútbol mundial por un episodio ocurrido en los cuartos de final del Mundial de Inglaterra 1966.

En aquel ríspido partido ante los locales, Rattín fue expulsado por el árbitro alemán Rudolf Kreitlein. En una época donde aún no existían las tarjetas amarillas ni rojas, el capitán argentino se negó a abandonar el campo, al exigir un traductor para comprender la sanción.

El fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattín a los 89 años marca el cierre de una época del fútbol argentino caracterizada por el temple y el sentido de pertenencia. Posteriormente a su retiro del césped, siguió vinculado a la vida pública y deportiva del país.