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Champions League: conoce AQUÍ los partidos de la fecha 1 en la fase de liga

La fecha 1 de la Champions League arrancará desde el martes 8 de septiembre al jueves 10 de octubre.

El torneo arrancará el 8 de septiembre
El torneo arrancará el 8 de septiembre .

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 07/09/2026

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Arranca la fase de liga en la Champions League 2026-2027. La fecha 1 del torneo se llevará a cabo desde el martes 8 al jueves 10 de octubre. El primer día, Real Madrid enfrentará a Inter como local en el Santiago Bernabéu. A la misma hora, Manchester City visitará a Oporto en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Grandes enfrentamientos y debuts en la primera jornada europea

El inicio del certamen internacional contempla compromisos de alto nivel competitivo con la presencia de los clubes más importantes del continente. Las escuadras candidatas al título disputarán sus primeros puntos en una fase que exige la máxima efectividad desde los encuentros iniciales.

Entre los cotejos destacados de la jornada de apertura sobresale el duelo en la capital española, además de los cruces de conjuntos ingleses en condición de visitante. La programación oficial del certamen asegura tres días consecutivos de actividad futbolística de primer orden en distintas plazas continentales.

Los aficionados podrán seguir de cerca la participación de los vigentes monarcas y de los planteles que buscan dar la sorpresa en esta nueva edición. El formato de competición obliga a los equipos a buscar resultados positivos para posicionarse bien en la tabla general de la ronda inicial.

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Transmisión de los partidos y expectativas para las siguientes fechas

La cobertura de los distintos compromisos estará garantizada mediante señales deportivas internacionales para todo el territorio sudamericano. Las plataformas digitales y canales de cable ofrecerán el seguimiento en vivo de cada uno de los duelos programados durante los tres días de competencia.

Los encuentros fijados para las jornadas del miércoles y jueves mantendrán la atención del público futbolero con la presencia de escuadras alemanas, francesas e italianas. La diversidad de choques continentales asegura un despliegue mediático amplio a lo largo de la semana.

El desarrollo de esta primera fecha marcará el rumbo de los equipos en sus aspiraciones por avanzar a las fases de eliminación directa. La acumulación de puntos desde las primeras presentaciones resultará determinante para las pretensiones de los principales aspirantes a la corona.

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En ese sentido, la Champions League pone en marcha una nueva temporada llena de emociones, donde los mejores clubes europeos lucharán por alcanzar la gloria continental a lo largo del torneo.

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