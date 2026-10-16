Eryc Castillo dejaría Alianza Lima: revelan cuándo se iría ante una oferta desde México

16/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

El futuro de Eryc Castillo en Alianza Lima empieza a generar dudas de cara a la próxima temporada. El futbolista ecuatoriano estaría en la mira del fútbol mexicano y su salida del equipo blanquiazul podría concretarse muy pronto según información difundida por el periodista Juan Pablo Torres, productor de Exitosa Deportes.

'La Culebra' viene teniendo una destacada campaña con el equipo dirigido por Pablo Guede y se ha convertido en su máximo goleador, con 17 tantos en 29 partidos. Su velocidad y desequilibrio en el ataque habrían despertado el interés de clubes del extranjero.

Eryc Castillo dejaría Alianza Lima

De acuerdo con Juan Pablo Torres, las conversaciones para que Eryc Castillo llegue al fútbol mexicano estarían avanzadas. Aunque no se reveló el nombre del posible equipo interesado, el periodista sostuvo que la operación podría concretarse al finalizar la presente temporada.

🔴🔵#ExitosaDeportes⚽⚽ | El productor de Exitosa Deportes, Juan Pablo Torres, señaló que el futbolista ecuatoriano Eryc Castillo cuenta con una oferta en México y que esta se concretará, por lo que abandonará Alianza Lima al acabar la presente temporada. Además, al tener contrato hasta 2028, dejaría un ingreso económico al cuadro victoriano. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 15, 2026

"Lo que me dicen es que eso se va a dar. Castillo dejará Alianza Lima a fin de año", afirmó Juan Pablo Torres en el programa Exitosa Deportes. Además, reiteró que el posible acuerdo con el fútbol mexicano estaría muy avanzado.

De concretarse su salida, Alianza Lima perdería a uno de sus principales referentes ofensivos para el próximo año. No obstante, por ahora no se ha confirmado cuál sería el destino del atacante ecuatoriano.

Alianza Lima tiene la última palabra

Pese a los rumores, la salida de 'La Culebra' no depende únicamente del interés que exista desde México. El futbolista tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre de 2028, por lo que cualquier club interesado tendría que negociar con la institución blanquiazul.

En ese escenario, la directiva victoriana deberá evaluar las condiciones de una posible propuesta y decidir si acepta dejar partir al delantero. Otra posibilidad sería que el propio jugador solicite su salida para buscar nuevas oportunidades en el extranjero.

Por ahora, no se ha informado de un acuerdo definitivo entre las partes ni de una decisión oficial de Alianza Lima sobre la continuidad del ecuatoriano.

¿Existe una oferta formal por Castillo?

Aunque Juan Pablo Torres señaló que la llegada de Eryc Castillo a México estaría avanzada, el periodista Mauricio Loret de Mola ofreció otra precisión sobre el caso.

Durante el programa Desmarcados, de Denganche, Loret de Mola indicó que sí existe interés desde el extranjero, pero que todavía no ha llegado una oferta formal por el atacante. Tampoco se ha confirmado que Alianza Lima haya recibido una propuesta concreta.

Así, el futuro de Eryc Castillo sigue abierto. Mientras el mercado de pases comienza a moverse con miras al 2027, su posible salida dependerá de las negociaciones y de la decisión que tome Alianza Lima sobre uno de sus goleadores de la temporada.