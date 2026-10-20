Universitario de Deportes ante diez decisiones: los jugadores que terminan contrato y podrían dejar el club

20/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario comienza a definir la composición de su plantel para la próxima temporada. Según información de Transfermarkt, diez futbolistas terminan contrato durante este 2026, aunque tres pertenecen a otros clubes y se encuentran cedidos con opción de compra.

La administración encabezada por Franco Velazco deberá evaluar las continuidades después de una campaña marcada por resultados irregulares, refuerzos que no cumplieron las expectativas y cambios de entrenador. Sin embargo, el vencimiento de estos vínculos no significa que sus salidas estén confirmadas.

¿Qué jugadores terminan contrato con Universitario?

Los siete jugadores que finalizan su vínculo directo con Universitario de Deportes son José Rivera, Jairo Concha, Horacio Calcaterra, Jorge Murrugarra, Caín Fara, Aldo Corzo y Miguel Vargas.

¿Qué futbolistas cedidos terminan su vínculo con el club?

A ellos se suman Bryan Reyna, prestado por Belgrano; Héctor Fértoli, procedente de Racing; y Jorge Gutiérrez, de Deportivo La Guaira. En estos casos, la continuidad dependerá de las decisiones sobre sus cesiones y las opciones de compra incluidas en los acuerdos.

¿Qué jugadores tienen más opciones de seguir en el plantel?

Desde tienda crema, el club ha mostrado interés en renovar a Caín Fara y José Rivera. La institución había intentado ampliar el contrato del "Tunche" a mitad de temporada, cuando Alianza Lima y Sporting Cristal se interesaron en él.

Continuidades abiertas y posibles salidas

El futuro de los otros ocho futbolistas sigue sin definirse públicamente. Entre quienes podrían marcharse aparecen Jorge Gutiérrez y Miguel Vargas, debido a sus escasas oportunidades recientes. El arquero busca sumar minutos y consolidarse como titular.

Jairo Concha mantiene como objetivo emigrar y espera una propuesta del exterior. Su situación constituye otra decisión pendiente para la dirigencia.

Por su parte, Horacio Calcaterra y Aldo Corzo tendrían posibilidades de continuar una temporada más. Su condición de referentes y participación en el tricampeonato figuran entre los elementos mencionados para una eventual permanencia en 2027.

Mientras resuelve estos asuntos, Universitario se prepara para recibir a Juan Pablo II el sábado 24 de octubre, desde las 20:30 horas, en el Monumental, por la fecha 13 del Torneo Clausura.