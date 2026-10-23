Preocupación en Alemania por Vincent Kompany: técnico de Bayern Múnich se desplomó y fue llevado de emergencia

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Preocupación en el mundo del fútbol. El entrenador de Bayern Múnich, Vincent Kompany, se desplomó en el centro de entranamiento de Säbener Straße y debió ser trasladado en ambulancia a un hospital.

De acuerdo a lo informado por el medio de comunicación Sky Sport de Alemania, el estado del estratega belga es estable. Antes del operativo, un helicóptero de rescate había aterrizado en el predio deportivo del club alemán.

Vincent Komopany enciende alarmas tras desplomarse en entrenamiento

A través de su parte médico oficial, el Bayern Múnich informó que su entrenador sufrió el episodio mientras observaba la sesión de entrenamiento del segundo equipo, el FC Bayern Amateur. Asimismo, señaló que el entrenador está siendo sometido a una evaluación médica exhaustiva en el hospital, donde permanecerá bajo observación.

Un dato que es necesario indicar es que el hecho se produce después de varios días en los que el entrenador de 40 años había sufrido por complicaciones por una infección viral. El diario Bild fue el primero en informar sobre el estado de salud mermado del ex defensa central de la selección de Bélgica.

Dicha afección ya había ocasionado que Kompany modifique su actividad durante la semana pasada. Aún pese a convalecencia, el DT se hizo presente en el banco de suplentes durante la goleada por 6-1 del Bayern Múnich frente al RB Leipzig, pero decidió guardar hermetismo y no realizar declaraciones a la prensa.

Vincent Kompany se encuentra bajo atención médica. Este viernes, Vincent Kompany tuvo que recibir atención médica tras sufrir un desvanecimiento durante un entrenamiento del FC Bayern Amateur. El entrenador del primer equipo se encontraba observando la sesión del segundo equipo. Kompany está siendo sometido a una evaluación médica exhaustiva en el hospital, donde permanecerá bajo observación. Hasta nuevo aviso, su cuerpo técnico se hará cargo de los entrenamientos y partidos del primer equipo. 🔗 https://t.co/btaniW6od0 October 23, 2026

Además, el entrenador se ausentó de los entrenamientos del último lunes y martes. Su estado físico también lo había mantenido al margen de una conferencia de prensa previa al encuentro de Champions League ante el Arsenal, que terminó con un empate 2-2 como local.

¿Quién quedará a cargo del Bayern Múnich?

Cabe señalar que, el equipo bávaro se quedará a cargo de los entrenamientos y partidos del primer equipo "hasta nuevo aviso", de acuerdo a un pronunciamiento oficial de la escuadra de Bayern Múnich difundido por su cuenta oficial de X y publicada en su web.

"La salud de Vincent Kompany es nuestra máxima prioridad. En el FC Bayern haremos todo lo posible para que se recupere pronto. Vinnie está recibiendo toda la atención y el apoyo médico necesarios, y dispondrá de todo el tiempo que necesite. Su cuerpo técnico, en el que confiamos plenamente, asumirá sus funciones. Todos en el FC Bayern le deseamos a Vinnie una pronta recuperación", señaló Max Eberl, director general deportivo.

Cuando se encontraba observando un entrenamiento del FC Bayern Amateur, Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, se desplomó y tuvo que ser trasladado de emergencia a un hospital. Así lo informado el equipo alemán que agregó que el estratega belga se mantiene estable, pero que está siendo sometido a una evaluación médica exhaustiva.