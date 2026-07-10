Thibaut Courtois reveló por qué su entrenador decidió cambiarlo ante España por los cuartos de final del Mundial

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección de Bélgica perdió 2-1 ante España y no pudo llegar a las semifinales del Mundial 2026. Sin embargo, todos están convencidos que el momento clave del partido fue cuando Thibaut Courtois sintió molestias y fue cambiado por su compañero Senne Lammens quién cometió un grave error que derivó en el tanto de Merino.

Sobre el minuto 71 del encuentro, el arquero del Real Madrid sintió un fuerte dolor y pidió ser atendido antes de salir del campo de juego por Lammens. Al arquero belga se le vio llorando en el banco de suplentes y muy triste por la eliminación de su selección.

El cambio que originó la derrota de Bélgica ante España. (Difusión)

Revela que no quería ser cambiado

EL guardameta aclaró que no quería salir del partido ya que consideraba que todavía podía continuar a pesar del dolor que tenía y reveló que fue su entrenador Rudi Garcia fue quién lo cambió aunque respeta su decisión.

"Di un saque de meta y sentí mucho dolor en el cuádriceps, pero no tuve ningún problema para quedarme en la portería...Al final, el entrenador decidió sacarme. No hay problema porque el equipo está por encima de todo. Me siento muy triste. Siento que podíamos parar a España", reveló

Thibaut reveló que no quería salir del partido. (Difusión)

El arquero de Bélgica también dijo que sentía que podía continuar por lo menos cinco minutos más para ver como se podía manejar el partido ya que el dolor le imposibilitaba jugar largo, además sostuvo que estando él en la cancha, podían haber mantenido el empate hasta el final ante España.

"Estaba un poco triste por salir en un partido tan importante, donde me estaba sintiendo bien. Sentía que podía parar a España y todo era posible hasta el final con ese empate", afirmó el portero del Real Madrid.

¿Fue el último partido de Courtois con Bélgica?

Asimismo, el portero aseguró que todavía tiene muchas dudas respecto a su futuro ya que aún no sabe si seguirá al frente con la selección de Bélgica, porque afirmó que primero quiere darse un descanso para luego quizás volver a las Eliminatorias del Mundial 2030.

"Estoy un poco en la duda de si seguir con la selección o no. Me gustaría descansar un año con la selección y después jugar las eliminatorias y la Eurocopa", explicó

Por otro lado también afirmó que debe conversar con los directivos del cuadro belga para ver si fue o no su último partido, de igual manera Thibaut Courtois ha demostrado ser un gran portero con su selección y sea la decisión que tome, nunca se le olvidará lo que hizo para representar a su país en cada momento que le tocó estar en la cancha.