Purga en Sporting Cristal: Uribe anunció salida de 7 jugadores a días del Clausura ¿Quiénes son?

La crisis deportiva en Sporting Cristal parece haber cobrado serias consecuencias luego del reciente anuncio del director deportivo, Julio César Uribe. El directivo dio a conocer sobre la salida de siete jugadores del primer equipo por pedido expreso del director técnico Paulo Autuori.

Esta revelación se dio durante una conferencia de prensa encabezada por el presidente del elenco celeste Joel Raffo, quien aprovechó la oportunidad para disculparse con los aficionados ya que reconoció haber tomado malas decisiones en perjuicio del club.

Julio César Uribe fue claro al comunicar que, tras haber conversado largamente con el estratega brasileño Paulo Autuori, se decidió la separación de siete jugadores del primer equipo de Sporting Cristal quienes no habrían tenido el rendimiento esperado en la última temporada.

"Hemos tomado decisiones muy puntuales de separar a 7 jugadores para un recambio que se requiere de cara a lo que el club necesita alcanzar. Y el mensaje para los 7 jugadores es que no tienen por qué deprimirse, no tienen por qué incomodarse, no tienen por qué creer que no tienen valor", inició.